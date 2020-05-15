В Санкт-Петербурге волонтеры бесплатно делают ремонт в квартирах одиноких пенсионеров.

Про людей, которые помогают во время пандемии, «Комсомольская правда» в Петербурге писала не раз. Были те, кто разносит продукты, готовит еду, шьет и раздает маски как просто горожанам, так и отдельно врачам. Дмитрий Глебов пошел дальше. Он создал собственный добровольческий проект, чтобы помогать одиноким старикам решать бытовые проблемы, в том числе делать ремонт. И тоже бесплатно.

- Когда услышал о проекте #Мывместе, сразу вступил в ряды волонтеров. Начали с того, что привозили продукты и лекарства нуждающимся, - рассказывает Дмитрий. - Потом вместе с моей 4-летней дочкой поздравляли ветеранов в День Победы. Милана тоже загорелась идеей волонтерства, выпросила у меня специальный бейджик (смеется). Я обратил внимание, как много среди тех, к кому мы приезжали, одиноких людей и отчаянно нуждающихся в помощи. Некоторые находятся за чертой бедности, денег не хватает даже на продукты. О том, чтобы сделать в квартире минимальный ремонт, и речи не идет. Они даже и не просят о помощи, но видно же, что в одиночку не справляются.

Началось все с того, что волонтеры просто развозили продукты

Однажды на встрече с волонтерами Приморского района Дмитрий поделился своими размышлениями. Они поддержали идею, и так родился проект «Тимуровцы 2.0».

У Дмитрия своя небольшая строительная фирма, но из-за пандемии работы на объектах в Москве и Петербурге остановились. Тогда он решил: раз пока свободен, может заняться добрым делом. И привлек своих рабочих к бесплатному ремонту. Их первой подопечной стала медработник на пенсии Галина Алексеевна.

Квартира в ужасном состоянии

- Она одинока, недавно перенесла операцию на позвоночнике, с большим трудом передвигается. Очень бедствует. Ее квартира – в ужасном состоянии: обои висят лохмотьями, все краны текут, стиральная машинка сломалась. Мы взялись за ремонт. Начали с санузлов – туалет и ванную необходимо привести в порядок в первую очередь. Уже все демонтировали и зачистили, сегодня заказали новую плитку. Потом займемся кухней, заменим балконный и оконный блоки, - рассказал Дмитрий о ходе работ. - Поменяем также сломавшуюся технику и старую мебель. Мы хотели переселить бабушку в другое жилье, но она наотрез отказалась. И ее опасения можно понять: к ней пришли странные молодые люди, все делают бесплатно – это подозрительно… Нашли компромисс. Просим ее на время работ не выходить из комнаты, чтобы не контактировать с посторонними.

Все работы Дмитрий и его знакомые делают за свой счет. Но волонтеры рассчитывают на то, что в проекте появятся новые активисты. Уже есть заявки: кто-то готов помочь с электрикой, кто-то с сантехникой, а кто-то просто переводит деньги.

КОНКРЕТНО

Сейчас ремонт квартиры делается на личные деньги, которые, понятное, дело, не бесконечны. Чтобы проект продолжал существовать, необходимы средства и дополнительные рабочие руки. Если вы хотите помочь, заходите в группу «Тимуровцы 2.0»

Все желающие могут присоединиться