Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 мая 2020: трагедия в больнице Святого Георгия и выплаты горожанам на покупку масок и перчаток

«Комсомолка» продолжает без выходных следить за тем, как Северная столица борется с COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 13 мая 2020 года. К сожалению, за прошедшие сутки опасная инфекция подтвердилась вновь у многих горожан.

– Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 8050 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 1784 человека. Смертей зафиксировано 58. За минувшие сутки инфекцией заболели еще 339 человек, а двое умерли, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Безусловно, главной новостью стал пожар в палате реанимации для больных коронавирусом в больнице Святого Георгия, который унес жизни пятерых пациентов. По предварительной информации, виной всему загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врач, у которого пожар начался прямо на глазах, рассказал «Комсомолке», как проходила эвакуация пациентов в тяжелейших условиях. Благодаря совместным усилиям медиков и спасателей МЧС удалось спасти 15 тяжелобольных пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. Сейчас расследованием трагедии занимаются следователи, которые возбудили уголовное дело по факту происшествия.

В Санкт-Петербурге официально стартовал масочный режим. Но, как выяснил журналист «КП» на наблюдательной прогулке, постановление властей распространилось далеко не на всех жителей города. Возможно, именно поэтому из бюджета Северной столицы выделят по 800 рублей на покупку защитных масок и перчаток. Однако единовременную выплату получат лишь 1,8 млн горожан из льготных категорий. К слову, Уполномоченный по правам человека в Петербурге остался недоволен установкой автоматов по продаже средств индивидуальной защиты в метро и выступил за бесплатную раздачу масок.

К сожалению, в городе подтвердили еще две смерти от опасной инфекции. Сейчас комиссия по летальным исходам проверяет кончину заведующей отделением пульмонологии Елизаветинской больницы. Лилия Уон отдала профессии 38 лет, и ее смерть стала шоком для коллег. Добавим, что межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавируса сообщила, что с 11 по 30 апреля в стационарах Петербурга скончались 340 человек от ОРВИ, пневмонии и COVID-19.