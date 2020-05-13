2020-05-13T11:55:30+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года: заболели еще 435 человек, пять умерли

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года: общее число заболевших составило 8485 человек
Петр КИБЕР
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Оперштаб привел новые данные по заболеванию коронавирусом.Оперштаб привел новые данные по заболеванию коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 обновил данные по заболевшим за минувшие сутки. Подтверждены и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года: заразились еще 453 человека.

- За прошедшие сутки в России зафиксированы 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 242 271. Из них выздоровели 48 003 пациента (+ 4491), умерли 2212 (+96), - сообщает информационный центр Оперштаба.

В Санкт-Петербурге общее количество заболевших с начала пандемии составило 8485 горожан. В среднем это 158,5 человек на 100 тысяч населения.

Выздоровели 1848 человек, в активной фазе болезни находятся 6574 пациента.

Также оперштаб сообщает о пяти новых смертельных случаях в городе, таким образом, общее число умерших от коронавирусной инфекции пациентов достигло 63.

В Ленинградской области за последние 24 часа зафиксированы еще 66 заболевших COVID-19. Общее число зараженных достигло 1706, 502 вылечились, шестеро умерли, 1192 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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