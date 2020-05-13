2020-05-13T13:15:15+03:00
Общество

Выходные кончились: Роспотребнадзор объяснил новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года

После майских праздников количество людей, проверяемых на Covid-19, резко увеличилось. Статистика заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года пополнилась новым рекордом
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге новый рекорд по числу заболевших коронавирусомВ Петербурге новый рекорд по числу заболевших коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Майские праздники закончились в Санкт-Петербурге новым рекордом по количеству заболевших коронавирусом. За сутки, 13 мая 2020 года, выявлено сразу 435 человек с Covid-2019. Это самое большое число выявленных инфицированных в Северной столице за все время пандемии. Прошлый «рекорд», согласно статистике заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге был 9 мая. Тогда за сутки диагноз Covid-19 поставили 425 пациентам. Связан ли рост заболевших исключительно с массовыми прогулками на майские праздники, "КП-Петербург" рассказали в городском Роспотребнадзоре.

- Рост связан с тем, что выявляемость стала лучше, - подчеркнули в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга. - Были выходные, народ уезжал из города, и было поменьше установленных диагнозов. А сейчас, когда все вернулись, обращаемость за проведением тестов увеличилась. И еще уточним один момент. Если у человека подтверждается диагноз, общавшиеся с ним люди также становятся контактными и проверяются.

Напомним, что из-за роста количества заболевших ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательный масочный и перчаточный режим. Носить средства защиты горожан обязали во всех общественных местах, в том числе на улице. В метро поставили автоматы, в которых можно купить маски и перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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