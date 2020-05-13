2020-05-13T16:42:02+03:00
Общество

Будет проще выживать: Глава НАО объяснил, зачем он с Архангельской областью создает новый регион

По его словам, такое решение должно помочь сохранить уровень жизни людей
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments8
Губернатор НАО сообщил об объединении регионов Фото: Екатерина Эстер/Администрация НАОГубернатор НАО сообщил об объединении регионов Фото: Екатерина Эстер/Администрация НАО
Изменить размер текста:

В России впервые за долгое время произойдет объединение двух регионов. Решение о слиянии приняли Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Обсуждением деталей этого процесса сейчас занимаются губернаторы этих регионов.

- Только что подписали меморандум об объединении регионов, - сообщил "КП-Петербург" врио губернатора НАО Юрий Бездудный. - Решение принято после совместного совещания.

По словам Юрия Бездудного, как будет называться регион и кто его возглавит, будет решено позже.

- Создание нового региона будет проходить публично и открыто, - пояснил глава НАО. - Будут организованы рабочие группы в Архангельской области и НАО с широким общественным представительством. Эти рабочие группы будут обобщать все предложения по созданию нового региона.

Юрий Бездудный объяснил, что решение об объединении принято по экономическим причинам.

- Экономика НАО полностью зависима от углеводородов. Раньше это было благо, а сегодня совсем наоборот, - пояснял глава региона. - Новому сильному региону с диверсифицированной экономикой выживать в сегодняшних экономических условиях гораздо проще. Главное, чтобы не было снижения уровня жизни людей. А в полностью зависимой от нефти экономки НАО такой риск есть!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выходные кончились: Роспотребнадзор объяснил новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года
После майских праздников количество людей, проверяемых на Covid-19, резко увеличилось. Статистика заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года пополнилась новым рекордом
Новости 24
Умер хирург городской больницы № 20 Санкт-Петербурга
ЗакС поддержит стратегию Смольного, обозначенную в отчете губернатора
Самолет из Таиланда с 141 пассажирами прилетит в Санкт-Петербург
Дрозденко посетил парикмахерскую впервые после смягчения режима самоизоляции в Ленинградской области
Детские лагеря в Ленобласти начали готовить к приему школьников летом 2020 года
В министрерстве образования рассказали, как изменится прием в вузы в связи с переносом ЕГЭ 2020
Самолет Санкт-Петербург-Уфа возвращается в Пулково после сигнала тревоги
В Ленобласти 1,5 тысячи человек, потерявших работу, отправят на дорожное благоустройство
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга составил 10,5 млрд рублей в 2019 году
На Софийской улице погиб водитель «Газели», влетевшей в фуру
КАД встал в 11-киллометровую пробку в Санкт-Петербурге в среду
Беглов призвал «выучить урок» эпидемии
Стало известно, где в Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом
Двух человек без сознания спасли из пожара в Санкт-Петербурге
В офисе «Ленэнерго» прошли обыски
Почти 6 тысяч коек для лечения больных коронавирусом развернуто в Санкт-Петербурге
В Петербурге в 5,5 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией