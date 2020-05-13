«Комсомольская правда» запускает проект «Сказка в каждый дом»

С самого детства сказки учат нас ценить любовь, честность, дружбу и доказывают, что добро всегда побеждает зло, а разные невзгоды - это лишь временное явление. Напоминания об этом остро не хватает в последние месяцы, которые выдались непростыми для петербуржцев. Чтобы скрасить затянувшуюся самоизоляцию и подарить яркие эмоции, «Комсомольская правда» запускает самый семейный и трогательный проект «Сказки в каждый дом».

Не выходя из дома, ребятишки и их родители станут героями необыкновенных событий и фантастических приключений. Лучшие сказки мира, на которых выросли миллионы детей, специально для «Комсомолки» прочтут известные актеры, деятели культуры и искусств.

Первый выпуск проекта выйдет в четверг, 14 мая. Главной сказочницей этого дня станет Катя Иванчикова – солистка популярной группы IOWA. Она познакомит юных петербуржцев с книгой Якоба и Вильгельма Гримм «Бременские музыканты». Выбор произведения можно считать злободневным. История о бродячих музыкантах считается «энциклопедией» дружбы и взаимовыручки. Книга учит действовать в команде, держаться вместе и искать выход из любой ситуации.

В следующие дни участниками проекта станут солист группы «Марсель» Степан Ледков, актер театра и кино Андрей Носков, «голос» Джеймса Бонда в России Валерий Соловьёв, Заслуженная артистка России и депутат петербургского парламента Анастасия Мельникова, певец Стас Пьеха, актеры театра-фестиваля «Балтийский дом» Олег Коробкин, Кирилл Гусев, Валентина Виноградова и Варвара Маркевич, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, актриса Дарья Юргенс, певец и актер мюзиклов Иван Ожогин. Присоединяйтесь! Будет интересно.

КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬ СКАЗКИ?

В группе «Комсомольской правды» «ВКонтакте» и на YouTube-канале сказки будут появляться дважды в неделю – в четверг и в воскресенье.

В эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) прозвучат по субботам, в 20.00.