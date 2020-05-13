2020-05-13T18:29:52+03:00
Общество

«Стоим в очереди на ИВЛ, ищем за границей»: Губернатор признал нехватку медицинского оборудования в Санкт-Петербурге

При этом Александр Беглов отметил, что производство некоторых средств защиты в городе удалось нарастить в кратчайшие сроки
Александра СУРИС
Поделиться:
Комментарии: comments1
Смольный не отрицает нехватку медицинского оборудования, материалов и средств индивидуальной защиты в городе.Смольный не отрицает нехватку медицинского оборудования, материалов и средств индивидуальной защиты в городе.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пандемия показала ряд проблем – нехватку медицинского оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании 13 мая 2020 года.

- Прервались цепочки поставок, пришлось упрощать процедуры закупок, выходить на новые рынки, в том числе и иностранные, - пояснил градоначальник.

По словам Беглова, производство, в частности средств защиты, удалось оперативно нарастить – теперь в Петербурге ежедневно производят 200 тысяч медицинских масок. Но вот за некоторым оборудованием «приходится стоять в очереди в разных странах, чтобы что-то купить».

- Даже когда у тебя есть деньги, ты просто его не можешь купить. Мы сейчас стоим в очереди, разыскиваем это оборудование в разных странах, в том числе ИВЛ, чтобы оснастить наши больницы, - пояснил Беглов.

Из-за пандемии многим врачам пришлось перепрофилироваться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за пандемии многим врачам пришлось перепрофилироваться.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, отметил Александр Беглова, в начале пандемии в регионе катастрофически не хватало «профильных» врачей. В итоге на борьбу с инфекцией пришлось отправлять всех.

- Нашим врачам пришлось перепрофилироваться, - сказал Александр Беглов. - Научиться правильно работать с техникой, надевать средства индивидуальной защиты. Их никто никогда этому не учил. У нас было всего чуть больше 500 коек в Боткинской больнице и 250 в детской, имени Филатова. С такого количества коек перейти практически на 6 тысяч… У нас нет такого количества инфекционистов. Их было всего около тысячи на весь город.

Как итог, печальные цифры. От своих пациентов и коллег коронавирусом заразились 1465 медицинских работников. К сожалению, справиться с болезнью удалось не всем.

- Смерть от коронавируса в Санкт-Петербурге официально подтверждена у четырех медиков, еще ждем заключения, - добавил Беглов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИЙ в Петербурге. 1771 год - чума

00:00
00:00

ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИЙ в Петербурге. 1893 год - холера

00:00
00:00

ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИЙ в Петербурге. 1908 год - холера

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выходные кончились: Роспотребнадзор объяснил новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года
После майских праздников количество людей, проверяемых на Covid-19, резко увеличилось. Статистика заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года пополнилась новым рекордом
Новости 24
Умер хирург городской больницы № 20 Санкт-Петербурга
ЗакС поддержит стратегию Смольного, обозначенную в отчете губернатора
Самолет из Таиланда с 141 пассажирами прилетит в Санкт-Петербург
Дрозденко посетил парикмахерскую впервые после смягчения режима самоизоляции в Ленинградской области
Детские лагеря в Ленобласти начали готовить к приему школьников летом 2020 года
В министрерстве образования рассказали, как изменится прием в вузы в связи с переносом ЕГЭ 2020
Самолет Санкт-Петербург-Уфа возвращается в Пулково после сигнала тревоги
В Ленобласти 1,5 тысячи человек, потерявших работу, отправят на дорожное благоустройство
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга составил 10,5 млрд рублей в 2019 году
На Софийской улице погиб водитель «Газели», влетевшей в фуру
КАД встал в 11-киллометровую пробку в Санкт-Петербурге в среду
Беглов призвал «выучить урок» эпидемии
Стало известно, где в Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом
Двух человек без сознания спасли из пожара в Санкт-Петербурге
В офисе «Ленэнерго» прошли обыски
Почти 6 тысяч коек для лечения больных коронавирусом развернуто в Санкт-Петербурге
В Петербурге в 5,5 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией