«Стоим в очереди на ИВЛ, ищем за границей»: Губернатор признал нехватку медицинского оборудования в Санкт-Петербурге

Пандемия показала ряд проблем – нехватку медицинского оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании 13 мая 2020 года.

- Прервались цепочки поставок, пришлось упрощать процедуры закупок, выходить на новые рынки, в том числе и иностранные, - пояснил градоначальник.

По словам Беглова, производство, в частности средств защиты, удалось оперативно нарастить – теперь в Петербурге ежедневно производят 200 тысяч медицинских масок. Но вот за некоторым оборудованием «приходится стоять в очереди в разных странах, чтобы что-то купить».

- Даже когда у тебя есть деньги, ты просто его не можешь купить. Мы сейчас стоим в очереди, разыскиваем это оборудование в разных странах, в том числе ИВЛ, чтобы оснастить наши больницы, - пояснил Беглов.

Из-за пандемии многим врачам пришлось перепрофилироваться.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, отметил Александр Беглова, в начале пандемии в регионе катастрофически не хватало «профильных» врачей. В итоге на борьбу с инфекцией пришлось отправлять всех.

- Нашим врачам пришлось перепрофилироваться, - сказал Александр Беглов. - Научиться правильно работать с техникой, надевать средства индивидуальной защиты. Их никто никогда этому не учил. У нас было всего чуть больше 500 коек в Боткинской больнице и 250 в детской, имени Филатова. С такого количества коек перейти практически на 6 тысяч… У нас нет такого количества инфекционистов. Их было всего около тысячи на весь город.

Как итог, печальные цифры. От своих пациентов и коллег коронавирусом заразились 1465 медицинских работников. К сожалению, справиться с болезнью удалось не всем.

- Смерть от коронавируса в Санкт-Петербурге официально подтверждена у четырех медиков, еще ждем заключения, - добавил Беглов.

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