2020-05-13T19:05:29+03:00
Общество

Сотрудники «Транснефть-Балтика» поздравили ветеранов с 75-летием Победы

Все мероприятия проводились при строгом выполнении санитарно-эпидемиологических норм
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Сотрудники «Транснефть-Балтика» поздравили ветеранов с 75-летием Победы. Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».Сотрудники «Транснефть-Балтика» поздравили ветеранов с 75-летием Победы. Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».
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Компания «ТранснефтьБалтика» приняла участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, сотрудники центрального офиса в Санкт-Петербурге присоединились к волонтерской акции «Мы вместе» и собрали средства для закупки продуктов питания и предметов первой необходимости для ветеранов, пенсионеров и малоимущих семей. Приобретенные товары были переданы в Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района для адресной помощи нуждающимся во время всеобщей самоизоляции.

Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».

Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».

9 мая сотрудники также возложили цветы к памятной табличке, посвященной первой женщине-водолазу Нине Соколовой, которая была одним из авторов идеи строительства «Артерии жизни» – трубопровода, проложенного по дну Ладоги и снабжавшему блокадный Ленинград топливом.

Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».

Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».

- «Транснефть – Балтика» традиционно выделяет существенные средства на помощь в благоустройстве воинских захоронений, - рассказали в компании. - В этом году благодаря активному участию волонтеров были обновлены мемориалы в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областях.

Не остались без внимания ветераны - бывшие сотрудники компании, которые в эти дни получили цветы и памятные подарки. Также в преддверии юбилея Победы продолжилась работа по адресной помощи ветеранам войны в регионах работы «Транснефть – Балтика».

Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».

Фото предоставлено компанией «Транснефть-Балтика».

Также сотрудники общества и члены их семей приняли участие в международной акции «Сад Памяти», посвященной всем погибшим в годы второй мировой войны. Каждое высаженное миллионами волонтеров по всей стране дерево стало символом памяти и благодарности мирных поколений всем тем, кто отстоял нашу страну.

Все мероприятия проводились при строгом выполнении санитарно-эпидемиологических норм и с использованием средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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