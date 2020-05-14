Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 мая 2020: положительный тренд по заболеваемости и смерть полицейского

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 14 мая 2020 года. По неутешительной традиции, за минувшие сутки опасную инфекцию вновь выявили у многих горожан.

– Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 8485 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 1848 человек. Смертей зафиксировано 63. За минувшие сутки инфекцией заболели еще 435 человек, а пятеро скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Директор исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, который возглавляет межведомственную рабочую группу по противодействию распространению COVID-19, отметил «очень-очень положительный тренд» по заболеваемости в Петербурге. По его словам, роста госпитализированных больных с коронавирусом в городе нет уже целую неделю. Однако за 13 мая 2020 года в Северной столице выявили опасную инфекцию у рекордных 435 человек. В Роспотребнадзоре поспешили ответить, что это связано с возросшим количеством тестов.

В Петербурге скончался начальник отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. Вероятно, он болел коронавирусом. В последние дни мужчина лежал на искусственной вентиляции легких в больнице. Также в городе вновь умер врач с подтвержденным COVID-19. Он работал хирургом в больнице №20. Несмотря на риск заразиться, медик продолжал операции, в том числе и больных с опасной инфекцией.

Уже почти 6 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом развернули в Петербурге. К слову, в городе в 5,5 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. К сожалению, вместе с этим растет и смертность.

Добавим, что власти Петербурга выплатят по 1 миллиону рублей семьям пациентов, погибших в пожаре в больнице Святого Георгия, где они лежали в реанимации для больных COVID-19.