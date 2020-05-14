2020-05-14T09:45:03+03:00
Общество

Сергей Лазарев даст онлайн-концерт на видеосервисе Wink

И ответит на вопросы поклонников, которые заранее можно задать в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram
Степан СТЕПАНОВ
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Сергей Лазарев даст онлайн-концерт на видеосервисе Wink . Фото предоставлено Ростелеком.Сергей Лазарев даст онлайн-концерт на видеосервисе Wink . Фото предоставлено Ростелеком.
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15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. На популярном цифровом видеосервисе, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с огромной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов и другого видеоконтента на любой вкус, поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

- Я очень скучаю по встречам со зрителями, по атмосфере живых концертов, когда идет мощный обмен энергетикой, - признался дважды бронзовый призер международного конкурса «Евровидение» и многократный лауреат премий «Золотой граммофон». - К сожалению, на самом интересном месте пришлось приостановить большие гастроли шоу «N-Tour». Но сейчас как никогда важно оставаться дома. Не будем скучать и унывать - встретимся на онлайн-концерте.

В преддверии онлайн-мероприятия Сергей Лазарев призвал поклонников делиться своими эмоциями от увиденного в социальных сетях, не забывая добавлять хэштеги #Длятехктодома #СмотриWink.

- Так я буду чувствовать за камерой ваше живое присутствие. Присоединяйтесь - пойте и танцуйте всей семьей! – обратился к зрителям артист.

Концерт Сергея Лазарева пройдет в прямом эфире на телеканале «Все ТВ» видеосервиса Wink 15 мая, начало в 20:00 часов.

Также во время концерта Сергей Лазарев ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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