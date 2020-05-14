Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года: Новый рекорд, заболели еще 460 человек, шестеро умерли

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 привел последние данные по числу заболевших в России. Также стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года: заболели еще 460 человек, это рекордный показатель за все время. Прошлый, в 435 человек, был накануне.

- За последние сутки в общем по России зафиксированы 9974 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число с начала пандемии составило 252 245. Из них выздоровели 53 530 (+5527), умерли 2305 (+93), - сообщает информационный центр Оперштаба.

В Санкт-Петербурге статистика на утро 14 мая следующая: подтверждены еще 460 случаев заражения COVID-19. Общее число зафиксированных с начала пандемии диагнозов достигло 8945. 1899 человек из них вылечились, а 66 - умерли. Это означает еще шесть летальных исходов от коронавируса за сутки. В активной фазе болезни остаются 6980 пациентов.

В Ленинградской области прибавка по зараженным составила 69 человек. Всего в регионе подтверждено 1775 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 558 (+56). Умершими от COVID-19 остаются шесть человек.