2020-05-14T12:53:09+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года: Новый рекорд, заболели еще 460 человек, шестеро умерли

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года: общее число заболевших составило 8945 человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Петербуге на 14 мая 2020 года.Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Петербуге на 14 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 привел последние данные по числу заболевших в России. Также стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года: заболели еще 460 человек, это рекордный показатель за все время. Прошлый, в 435 человек, был накануне.

- За последние сутки в общем по России зафиксированы 9974 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число с начала пандемии составило 252 245. Из них выздоровели 53 530 (+5527), умерли 2305 (+93), - сообщает информационный центр Оперштаба.

В Санкт-Петербурге статистика на утро 14 мая следующая: подтверждены еще 460 случаев заражения COVID-19. Общее число зафиксированных с начала пандемии диагнозов достигло 8945. 1899 человек из них вылечились, а 66 - умерли. Это означает еще шесть летальных исходов от коронавируса за сутки. В активной фазе болезни остаются 6980 пациентов.

В Ленинградской области прибавка по зараженным составила 69 человек. Всего в регионе подтверждено 1775 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 558 (+56). Умершими от COVID-19 остаются шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Просить что ли паспорт и регистрацию?»: Власти Санкт-Петербурга объяснили, почему не раздают людям маски бесплатно
По словам губернатора Александра Беглова, вместе с приезжими сейчас в городе живет семь миллионов человек. Обеспечить средствами индивидуальной защиты всех невозможно
Новости 24
Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса
Следственный комитет рассказал о задержании заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии
Отопительный сезон в Ленинградской области закончится после потепления
Петербуржцы реже других россиян ходят в магазины у дома во время самоизоляции
Из Невы достали утопленника в резиновых перчатках
Два петербуржца украли магнитолу из полицейского УАЗа
В Ленобласти двое «наемников» насмерть забили мужчину
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года остается на антирекорде
Рецидивист жестоко забил молотком насмерть жительницу Санкт-Петербурга
Водитель «Жигулей» устроил массовое ДТП в Невском районе
Коронавирус в Ленинградской области по районам: Названы места, где 14 мая 2020 года зафиксированы новые случаи заражения
Самый холодный день мая в Санкт-Петербурге ожидается в четверг
Карантин снят в двух населенных пунктах в Ленинградской области 14 мая 2020 года
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года увеличилось на 6 человек
Дерево упало на пять машин во дворе на Будапештской улице в Санкт-Петербурге
Трое мужчин на «Лэнд Крузере» украли букет цветов в ночном магазине
Сильный снегопад завалил дороги Ленинградской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 14 мая 2020 года: Еще 69 заболели, смертей нет
Легковушка пробила ограждение и упала в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга
Более 10,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии 14 мая 2020 года: Еще 6 человек заболели
Метрополитен показал, как идет ремонт эскалатора на «Технологическом институте»