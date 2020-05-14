Авто Премиум представит SKODA RAPID онлайн в формате видеопрезентации

С 16 по 23 мая 2020 года на сайте и в социальных сетях официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» пройдет презентация принципиально нового компактного ŠKODA RAPID.

Для гостей презентации, партнерами которой выступят творческая студия HandMadeMania и студия звукозаписи «Другое Дело», ежедневно в 12.00 будет размещаться одно уникальное видео, где вместе с ведущим автожурналистом Александром Коростылевым подписчики социальных сетей и посетители сайта «Авто Премиума» смогут познакомиться с историей модели, а также с дизайном автомобиля и уникальными SIMPLY CLEVER решениями. Ведущий расскажет о вместительном багажнике, просторном салоне, мультимедийной системе, познакомит с широкой гаммой двигателей и коробками передач, которыми будет оснащаться новинка на российском рынке. Будет представлена информация и о системах безопасности, и высокотехнологичных ассистентах помощи на дорогах.

Но это еще не все! Для подписчиков официальной группы «Авто Премиума» в Instagram заготовлены мастер-классы. Уникальность их в том, что принять участие в них можно всей семьей и даже позвать друзей, которые смогут присоединиться к активности дистанционно. Мастер-классы в режиме онлайн пройдут 16, 20 и 23 мая в 15.00.

Какая же презентация без тестовой поездки на новом автомобиле? Специально для подписчиков «Авто Премиума» с автомобильными блогерами канала «АвтологиЯ» готовится виртуальный тест-драйв ŠKODA RAPID, который будет доступен для просмотра во время проведения видеопрезентации чешской новинки.

«Авто Премиум» предложит своим зрителям еще одну рубрику «Спрашивали? Отвечаем!» на протяжении всей онлайн-презентации RAPID. Задавать вопросы можно на сайте, автор самого интересного будет награжден сертификатом на запись песни от студии звукозаписи «Другое Дело». Ответы на заданные вопросы будут опубликованы в группе «Авто Премиума» в Instagram.

Присоединяйтесь к группам«Авто Премиума»в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.