Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России

Билайн совместно с экспертами в сфере пчеловодства и специалистами по вопросам сохранения биоразнообразия объявляет о запуске информационной платформы обмена данными между фермерами и пчеловодами, призванную сократить риски массовой гибели пчел на территории России.

Информационная платформа «Спаси пчел» является бесплатной для всех пользователей и представляет собой сервис добровольного sms-информирования между сторонами в период обработки полей средствами химической защиты растений.

По данным ряда зарубежных исследований, если сейчас не начать поиск эффективного решения, то к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть из списка опылителей, что приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также окажет серьезное влияние на социально-экономический контекст – от значимого сокращения экспорта меда и сельскохозяйственных культур до сокращения рабочих мест и угрозы голода.

Оценив серьезность угрозы в контексте влияния на биоразнообразие, устойчивость сельского хозяйства и неизбежных социально-экономических последствий, Билайн принял решение о необходимости доработки информационной платформы«Спаси пчел» для того, чтобы масштабировать ее ресурс и способствовать более эффективному функционированию в масштабах всей страны.

Принцип работы платформы заключается в обеспечении оперативных уведомлений между фермерами и пчеловодами в периоды необходимой обработки сельскохозяйственных культур средствами защиты растений. Билайн, присоединившись к проекту, берет на себя все расходы по обеспечению связи между сторонами.

Опыт пчеловодов, уже пострадавших от гибели пчел, показывает, что такое оповещение целесообразно производить как минимум за 3 дня до планируемой обработки полей. Это позволит своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления пестицидами. Например, перевезти ульи в безопасное место. Регистрация и информирование об обработке полей будет добровольным.

- Мы верим, что с помощью технологий можно добиться значимого прогресса и «переломить» текущую ситуацию, - подчеркнула Ирина Лебедева, вице-президент по клиентскому опыту ПАО «ВымпелКом».

Для достижения большего эффекта Билайн планирует запустить таргетированную коммуникационную кампанию, направленную на представителей сельскохозяйственного бизнеса и владельцев пасек.