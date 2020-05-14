2020-05-14T12:35:56+03:00
Общество

Essity рассказала об инициативах в поддержку борьбы с коронавирусом COVID-19

Компания продолжает многочисленные инициативы в разных странах мира
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Essity рассказала об инициативах в поддержку борьбы с коронавирусом COVID-19. Фото предоставлено компанией Essity.Essity рассказала об инициативах в поддержку борьбы с коронавирусом COVID-19. Фото предоставлено компанией Essity.
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Международный производитель товаров для гигиены и здоровья, компания Essity, рассказала о глобальных и локальных мерах поддержки в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Так, для удовлетворения спроса на гигиеническую продукцию, фабрики компании по всему миру теперь работают в режиме 24/7. Некоторые производственные линии за несколько недель были переориентированы на выпуск абсолютно новых типов продукции, пользующихся повышенным спросом в период пандемии. Благодаря поставкам нового оборудования для увеличения производственных мощностей, налажено производство защитных масок для сотрудников компании и медицинских работников.

Штаб-квартира Essity в Стокгольме продолжает сотрудничество с частными организациями по обеспечению безопасности пациентов. Также Essity пожертвовала 200 000 долларов США Всемирной организации здравоохранения для борьбы с пандемией.

Фото предоставлено компанией Essity.

Фото предоставлено компанией Essity.

В разных странах мира были реализованы многочисленные инициативы компании:

- Российские фабрики компании Essity, расположенные в Тульской и Ленинградской областях, пожертвовали около 4 тонн гигиенической продукции учреждениям своих регионов, которые на сегодняшний день входят в ТОП 10 регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусной инфекцией.

- Около 160 000 единиц продукции было передано благотворительным организациям в Великобритании.

- В Италии компания Essity отгрузила 51 600 средств для индивидуальной защиты, включая маски, перчатки и очки для поддержки госпиталя в Тоскане, а также пожертвовала 20 000 Евро на строительство нового госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Милане.

- Во Франции выделено 12 000 медицинских масок для медицинских работников.

- Немецкое представительство передало бумажную гигиеническую продукцию отделениям скорой помощи, крупнейшему госпиталю в г. Майнинген и организации, оказывающей помощь пожилым людям.

- Подразделение компании в Мексике предоставило международной организации ЮНИСЕФ около 2,6 млн полотенец торговой марки Tork для дальнейшей передачи в школы и хостелы.

- В Чили и Бразилии Essity пожертвовала медицинскую продукцию для частных и государственных учреждений здравоохранения.

- Примерно 17 000 единиц продукции торговой марки Tork были переданы благотворительным организациям в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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