2020-05-14T14:10:45+03:00
Общество

УРАЛСИБ продлил обслуживание карт с закончившимся сроком действия до 30 июня

При этом автоперевыпуск пластиковых карт происходит в стандартном порядке
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УРАЛСИБ продлил обслуживание карт с закончившимся сроком действия до 30 июня.УРАЛСИБ продлил обслуживание карт с закончившимся сроком действия до 30 июня.
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30 июня 2020 года использование карт всех платежных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020.

Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только в двух случаях:

- для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия);

- для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.

Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия, со сроком 03/2020, 04/2020 и 05/2020, происходит в стандартном порядке.

Подробнее узнать о продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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