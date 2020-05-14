Пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в метрополитен Санкт-Петербурга

Теперь, чтобы воспользоваться метрополитеном в Санкт-Петербурге, всем пассажирам необходимо быть в средствах защиты. Как пояснили «КП-Петербург» 14 мая 2020 года, метро обязано исполнять постановление губернатора города о том, что все жители Северной столицы должны находиться в общественных местах, транспорте, в том числе, подземке, в масках и перчатках.

- Мы исполняем требование губернатора. На входе есть автоматы, где продаются средства защиты. Пассажиров без нее сотрудники будут настоятельно просить уйти или все же приобрести маску, - пояснили в пресс-службе метрополитена.

В метро уточнили, что, если пассажир без маски попытается купить жетон в кассе или пополнить проездной, у него это не получится. Сотрудникам разрешено отказывать в обслуживании таких людей.

- Точно также, как и в любом супермаркете сейчас. Там не продадут ничего, если человек без средств защиты.

Однако, если кто-то из пассажиров без маски и перчаток все же окажется на платформе метро, то ему придется уже столкнуться с полицией, которая проверяет соблюдение порядка. В таком случае, нарушителю грозит штраф.