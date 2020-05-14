2020-05-14T15:29:59+03:00
Общество

«Просить что ли паспорт и регистрацию?»: Власти Санкт-Петербурга объяснили, почему не раздают людям маски бесплатно

По словам губернатора Александра Беглова, вместе с приезжими сейчас в городе живет семь миллионов человек. Обеспечить средствами индивидуальной защиты всех невозможно
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Смольный объяснил, почему всем жителям невозможно раздать маски бесплатно.Смольный объяснил, почему всем жителям невозможно раздать маски бесплатно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге вот уже третий день действует масочный и перчаточный режимы, которые были введены с 12 мая 2020 года. Жителей города обязали находиться во всех общественных местах в средствах индивидуальной защиты. В магазинах отказываются обслуживать "незащищенных" петербуржцев, в транспорт тоже без маски и перчаток не попасть. Но прежде, чем надеть маску и перчатки, их еще надо купить. Для этого в вестибюлях метро установили специальные вендинговые аппараты.

Но ведь одной маски даже на день не хватит. Одноразовые надо менять каждые два часа, а это дополнительные расходы.

Горожане обязаны носить маски с 12 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Горожане обязаны носить маски с 12 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если вводится обязательный режим, почему власти не раздают средства индивидуальной защиты бесплатно? - такой вопрос губернатору Александру Беглову задал депутат Борис Вишневский после того, как глава города закончил свой ежегодный отчет перед парламентариями.

В ответ Беглов напомнил: на днях было принято постановление о выделении отдельным категориям петербуржцев денег на покупку масок и перчаток.

- В городе много людей - и приезжих, и местных, - сказал губернатор. - Это в общей сложности семь миллионов человек. В среднем умножьте на 40 рублей – 30 маска и 10 – перчатки. Вот как выдавать бесплатно маски и перчатки? Просить паспорт и регистрацию? Или никому?

В метро Петербурга начали продавать одноразовые маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

В метро Петербурга начали продавать одноразовые маски.Фото: Артем КИЛЬКИН

По таким подсчетам, на то чтобы выдать каждому, кто находится в Санкт-Петербурге, хотя бы по паре перчаток и одной маске, городу пришлось бы потратить 280 миллионов бюджетных рублей.

В Смольном, как выразился губернатор, решили "пойти другим путем" и выплатить по 800 рублей на эти же цели пенсионерам, многодетным, малоимущим и другим льготным категориям горожан. Адресную помощь получит 1,8 миллиона человек.

- На это выделено два миллиарда рублей, - уточнил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Просить что ли паспорт и регистрацию?»: Власти Санкт-Петербурга объяснили, почему не раздают людям маски бесплатно
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