2020-05-14T15:39:55+03:00
Происшествия

Заставила мать: В Санкт-Петербурге девушка пришла в полицию и соврала, что ее несколько лет подряд насиловал отец

Судя по всему, обиженная женщина через ребенка хотела отомстить бывшему мужу
Роман ЛЯЛИН
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История, предварительно, оказалась выдумкойИстория, предварительно, оказалась выдумкойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге силовики разбираются в необычной семейной истории, которая уже стала достоянием СМИ. По социальным сетям прошла чудовищная новость о том, как отец якобы долгие годы насиловал свою 16-летнюю дочь. Но на деле оказалась, что эта информация лишь частично соответствует действительности.

Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомолки в Санкт-Петербурге», в городскую полицию действительно обращалась девушка, которая и рассказала слезливую историю о многолетних издевательствах отца-извращенца. Только вот во время проверки вскрылись другие подробности. И оказалось, что все ее показания, предварительно - обычный оговор.

- История не соответствует действительно, - сообщили «КП-Петербург» в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Сейчас в ней разбираются сотрудники полиции.

Также известно, что девушке вовсе не 16 лет, а 20, ее родители разведены и, по предварительной информации, оговорить отца дочку заставила обиженная мать. Судя по всему, женщина пыталась отомстить своему бывшему супругу.

Проверка по данному происшествию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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