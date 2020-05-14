2020-05-14T15:23:15+03:00
Общество

Александр Беглов о введении пропускного режима в Санкт-Петербурге: «На данный момент считаем эту меру нецелесообразной»

Глава города заявил, что все готово, но пока ужесточения карантинных мер можно избежать
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге пока не будут вводить пропускной режим.В Санкт-Петербурге пока не будут вводить пропускной режим.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о введении пропускного режима в городе. Выступая на заседании рабочей группы Госсовета, градоначальник отметил, что все службы готовы к усилению карантинных мер, но пока этого можно избежать.

- Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, что идея ужесточения режима самоизоляции и передвижения по городу по пропускам появилась в середине апреля, после введения пропусков в Москве. Специалисты объясняли это необходимостью, для того, чтобы пресечь резкий рост распространения коронавируса.

Однако другие эксперты сомневались в технических возможностях. Прорабатывались разные варианты того, как ее лучше организовать: от обычных бумажных или пластиковых карточек до персональных браслетов. Но реальнее всего была идея электронных пропусков с QR-кодами, как в Москве. Что в итоге приняли за рабочую модель, так и осталось тайной, ведь пропускной режим в Санкт-Петербурге власти решили не вводить.По крайней мере пока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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