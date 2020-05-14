2020-05-14T16:38:43+03:00
Общество

Студенты и выпускники Санкт-Петербурга смогут пройти онлайн-стажировку

Программа включает в себя два основных блока – бизнес-стажировки и ИТ-стажировки
Степан СТЕПАНОВ
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Студенты и выпускники Санкт-Петербурга смогут пройти онлайн-стажировку. Фото предоставлено МТС.Студенты и выпускники Санкт-Петербурга смогут пройти онлайн-стажировку. Фото предоставлено МТС.
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МТС запустила онлайн-формат стажировок для студентов и выпускников российских вузов по 14 направлениям. Программа включает в себя два основных блока – бизнес-стажировки и ИТ-стажировки. Бизнес-стажировки будут проходить в техническом блоке, маркетинге, финансах, HR, PR и других подразделениях МТС, а ИТ-стажировки по шести направлениям: системное администрирование, тестирование, разработка, искусственный интеллект, Big Data, аналитика. Подбор стажеров, оформление, адаптацию и выход на стажировку МТС полностью перевела в дистанционный формат.

Особенностью онлайн-формата программы является отсутствие привязки к конкретному региону прохождения стажировки. По итогам прохождения программы МТС предложит лучшим студентам постоянную работу в компании, к которой также можно будет приступить в дистанционном формате.

Минимальная длительность стажировки составляет два месяца и может быть продлена по желанию стажера до шести месяцев. Для удобства совмещения с учебным процессом для стажеров предусмотрен гибкий рабочий график: минимальная рабочая неделя длится 20 часов. Работа в таком формате оплачивается, заработная плата зависит от условий стажировки.

Узнать более подробную информацию об онлайн-стажировках и оставить заявку можно на сайте программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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