Испытано на себе: Как я осваивала обучающие онлайн-серввисы

В последние годы стало модно бросать себе вызовы. И если прежде все ограничивались пробежками по утрам, то сегодня челленджи куда разнообразнее. 60 дней без сахара, неделя без соцсетей или марафон осознанности – это только несколько популярных экспериментов. В начале апреля я решила не отставать от трендов и поставила перед собой две цели: сесть на шпагат и на протяжении месяца один час в день уделять самообразованию. Забегу вперед и скажу, что с продольным и поперечным пока не задалось.Чего нельзя сказать о новых знаниях.

ОБУЧАТЬСЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Началось все с выбора направления. К английскому и чтению профессиональной литературы душа не лежала – хотелось чего-то доселе неизведанного. Интернет подсказал несколько образовательных платформ с разными направлениями обучения. Главное преимущество таких сервисов – удобство и экономия времени. Не выходя за порог квартиры, можно улучшить свои профессиональные навыки и расширить представления о той или иной области знаний.

Долго размышлять над тем, какой курс выбрать, не пришлось. Ответ нашелся в рейтинге «Самых высокооплачиваемых профессий прошлого года в Петербурге». Не первый год лидирующие позиции занимают IT-специалисты. Хороших экспертов в этой сфере отрывают с руками. Вот бы понять, как к ним присоединиться.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Подходящий курс «для чайников» - кстати, бесплатный - нашелся на площадке «МегаФон Образование». Он так и называется: «Как стать программистом». В описании говорилось, что разработанный алгоритм поможет сделать первые шаги к успешной карьере.

Все, что требуется сделать абонентам МегаФона для доступа к онлайн-урокам - ввести номер телефона. После этого на экране появляется список из 13 тем, которые предстоит изучить. Начинаю с первой: «Профессия - программист». Обучающее видео цепляет с первых секунд, ведь человек на экране явно знает, зачем мы здесь собрались.

- Вы записались на видеокурс, который расскажет, как найти свою первую работу программистом и как начать зарабатывать на этом деньги, - говорит лектор.

В следующих уроках он рассказывает о правилах подготовки резюме, фрилансе, разрушает мифы о специальности и объясняет, чем отличаются языки программирования. Кстати, при обучении в таком режиме мне потребовалось всего два дня, чтобы пройти курс, на который обычно отводится месяц.

Фото: скриншот сайта.

УЧИМСЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ И СЛЕДИМ ЗА ФИНАНСАМИ

После этого в копилке моих планов на самообразование оказались еще десяток курсов – по IT и не только. Удобно, что помимо программирования на платформе есть три раздела. Портал МегаФона аккумулирует образовательные программы, разработанные различными школами, учебными центрами, предоставляя доступ к ним через одну онлайн-площадку.Теперь вслед за IT планирую освоить программы по направлению «Менеджмент». В разделе есть не только специализированные курсы о современных управленческих навыках и юридических тонкостях работы стартапов, но и информация, которая будет полезна каждому. Например, для себя я выбрала курсы по развитию навыка публичных выступлений и тайм-менеджменту. В последнем должны рассказать, как управлять своим временем, чтобы успевать работать и жить. К сожалению, ни в школе, ни в университете этому не научили, а зря. Возможно, включи бы они это в программу, эмоционально выгоревших сотрудников было бы меньше.

Не менее полезные для себя курсы я нашла в разделе «Маркетинг». Там лекторы помогают продвинуть собственный бренд в соцсетях, учат готовить выступления и объясняют основы создания понятных и запоминающихся презентаций. Надеюсь, в будущем это поможет сэкономить время и нервы во время подготовки корпоративных отчетов.

Не обошли создали платформы и такую тему, как финансы. Что для меня, как для человека, который давно пытается упорядочить траты, даже актуальнее, чем IT. Ближайший месяц я буду учиться планированию и правильному управлению личными финансами. Может, после этого удастся накопить на машину…

Фото: скриншот сайта.

ЛЕГКО ЛИ ДАЮТСЯ ЗНАНИЯ

На личном опыте могу отметить: заставлять себя заниматься не пришлось. Весь материал на платформе объясняется простым языком, а контент разбирается на жизненных примерах. Закрепить знания помогают тесты и задания, которые нужно выполнить после урока. Сервис подойдет для людей любого возраста, заинтересованных в новых знаниях или повышении квалификации. Подкупает и то, что изучать программу можно в любом месте и в любое удобное время.

Кстати, после прохождения каждого курса выдается сертификат. Им можно потешить свое самолюбие или использовать в резюме. А лучших слушателей программы по «Цифровым решениям в сети 5G» даже приглашают на стажировку в МегаФон или у партнеров. Для самых одаренных это шанс попасть в штат компаний. Скажу честно, я этот курс не осилила, но и без него эксперимент «час в день на обучение» считаю удачным.

Фото: скриншот сайта.

А ЧТО ЕЩЕ?

У меня детей пока нет, а вот подруга с двумя близнецами-подростками, с которой я поделилась своим опытом, заинтересовалась разделом «Школьные курсы» - там же. В этом разделе собрана коллекция программ, посвященных «нескучной алгебре», олимпиадной математике и подготовке к ЕГЭ по разным предметам. Занятия помогают устранить пробелы школьного обучения, разобрать наиболее трудные темы, а также получить навыки в решении сложных задач с преподавателем одной из лучших математических школ страны.

Еще одно направление, которое начал развивать МегаФон, связано со спортом. Компания дополнила свои сервисы фитнес-уроками. Это особенно актуально, когда люди должны находиться дома.

Помимо растяжки на платформе есть курс по домашней гимнастике.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас на площадке можно найти мастер-классы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация. Механика простая: выбираешь вид занятий, включаешь видео и повторяешь упражнения. За месяц тренировок можно достичь впечатляющих результатов: подкачать пресс или, как в моем случае, постараться сесть на продольный шпагат.

Курс по растяжке для тех, кто мечтает о шпагате. Фото: скриншот сайта.

Все тренировки разработаны профессиональными тренерами, имеющими большой опыт онлайн-работы. Поэтому с ними комфортно заниматься в домашних условиях. И не нужно никакого дополнительного оборудования. Так что, чувствую, победа над шпагатом тоже не за горами…