Петербургские врачи получили успешные результаты лечения плазмой пациентов с коронавирусом
Отличные новости – врачи Санкт-Петербурга получили первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с коронавирусом. Напомним, переболевшие COVID-19 доноры-добровольцы начали сдавать биоматериал с 7 мая. За минувшую неделю плазму перелили трем пациентам, которые лежат в Городской больнице №40 с тяжелым течением опасной инфекции. Результат уже радуют, поскольку один больной человек полностью избавился от коронавируса.
- В целом, все больные показали положительную динамику. Первый пациент отметил значительное улучшение в своем состоянии на второй день после введения плазмы. На третий день его перевели из реанимационного отделения, а 14 мая он успешно покинул больницу. Еще один больной сегодня был переведен в палату из реанимации. Третий пациент тоже идет на поправку, - отмечают в Комздраве Санкт-Петербурга.
Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгений Гарбузов рассказал, что плазму изначально решили испытать на зараженных врачах.
- Они были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на аппарат искусственной вентиляции легких. Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы, - сообщил медик.
Напомним, забор целебной плазмы происходит на Городской станции переливания крови. На сегодняшний день биоматериал сдали семь петербуржцев, переболевших COVID-19.
Первая сдача плазмы крови людей переболевших COVID-19 началась в Петербурге.Артем КИЛЬКИН
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Для переливания больным будет использован биоматериал, который пройдет специальную обработку (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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