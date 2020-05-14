2020-05-14T22:47:32+03:00
Общество

Петербургские врачи получили успешные результаты лечения плазмой пациентов с коронавирусом

Плазму перелили уже трем больным петербуржцам с тяжелым течением COVID-19, и это позволило полностью выздороветь одному человеку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге начали успешно лечить пациентов с коронавирусом путем переливания плазмы.В Санкт-Петербурге начали успешно лечить пациентов с коронавирусом путем переливания плазмы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Отличные новости – врачи Санкт-Петербурга получили первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с коронавирусом. Напомним, переболевшие COVID-19 доноры-добровольцы начали сдавать биоматериал с 7 мая. За минувшую неделю плазму перелили трем пациентам, которые лежат в Городской больнице №40 с тяжелым течением опасной инфекции. Результат уже радуют, поскольку один больной человек полностью избавился от коронавируса.

- В целом, все больные показали положительную динамику. Первый пациент отметил значительное улучшение в своем состоянии на второй день после введения плазмы. На третий день его перевели из реанимационного отделения, а 14 мая он успешно покинул больницу. Еще один больной сегодня был переведен в палату из реанимации. Третий пациент тоже идет на поправку, - отмечают в Комздраве Санкт-Петербурга.

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгений Гарбузов рассказал, что плазму изначально решили испытать на зараженных врачах.

- Они были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на аппарат искусственной вентиляции легких. Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы, - сообщил медик.

Напомним, забор целебной плазмы происходит на Городской станции переливания крови. На сегодняшний день биоматериал сдали семь петербуржцев, переболевших COVID-19.

Первая сдача плазмы крови людей переболевших COVID-19 началась в Петербурге.Артем КИЛЬКИН

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Для переливания больным будет использован биоматериал, который пройдет специальную обработку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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