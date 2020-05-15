Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 мая 2020: успех лечения плазмой и смерть известного скульптора

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 мая 2020 года. К сожалению, за минувшие сутки COVID-19 опять подтвердился у немалого количества горожан.

– Всего с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 8945 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 1899 человек. Смертельных случаев зафиксировано 66. За прошедшие сутки инфекцией заболели еще 460 человек, а шестеро скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Врачи Санкт-Петербурга наконец-то получили первые успешные результаты лечения плазмой пациентов с коронавирусом. Биоматериал брали как раз у тех, кто уже переболел COVID-19. В результате один человек полностью выздоровел от инфекции, а другие тяжелобольные вовсю идут на поправку.

В городе скончался скульптор знаменитого ангела, который сидит на скамейке в Измайловском саду. Роман Шустров лежал в Мариинской больнице с тяжелой пневмонией и, предположительно, коронавирусом. В последние дни его ввели в медикаментозную кому. К слову, за прошедший день в городе подтвердили сразу шесть смертей от COVID-19, что является рекордом.

Губернатор Александр Беглов заявил, что вводить пропускной режим в городе пока что нецелесообразно. Власти подготовились к любому развитию пандемии, но ужесточения карантина пока ждать не стоит. Между тем, индекс режима самоизоляции все еще остается на антирекорде.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 Евгений Шляхто признал ношение масок новой нормой жизни петербуржев. Эксперт призывает всех обязательно соблюдать требования властей, чтобы в Северной столице как можно быстрее спали ограничительные меры. После этого вице-губернатор Евгений Елин назвал обязательные условия, при которых в городе откроют салоны красоты и рестораны.

Добавим, что Смольный поменял правила, по которым медработникам с коронавирусом будут платить компенсации. Сейчас медикам не нужно доказывать свою невиновность в случае заражения опасной инфекцией.