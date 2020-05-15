Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года: рекорд побит, заболел сразу 541 человек

Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 привел обновленные данные по числу заболевших. Также стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года: заболел еще 541 человек. Это самый высокий показатель в городе за все время.

- За истекшие сутки в России подтверждены новых случаев заболевания COVID-19. Общее инфицированных с начала пандемии составило 262 843. Из них выздоровели человек 58 226 (+4696), а умерли 2418 (+113) пациентов, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Санкт-Петербург по-прежнему остается на третьем месте в стране (после Москвы и Подмосковья) по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 10:35 утра 15 мая в городе зафиксировано 9486 пациентов. С начала пандемии из них вылечились 2005 человек (+106 за сутки). Еще 74 человека умерли. За сутки комиссией подтверждены еще пять летальных исходов от COVID-19.

Отметим, что Санкт-Петербург показал резкий рост заболеваемости. До этого самыми "высокими" днями были 13 мая - 435 зараженных и 14 мая - 460. Сегодня количество инфицированных выросло сразу на 541 пациента.

В активной фазе болезни находятся 7407 горожан.

В Ленинградской области на 15 мая зафиксирован 1841 больной (+66 за сутки). Выздоровели 593, а скончались семеро (+1). На данный момент с болезнью сражается 1241 человек.