В Петербурге стартовал конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости

«Доверие потребителя» - петербургский конкурс, призванный поддержать и отметить компании, максимально обеспечивающие в своей работе права и интересы потребителей: участников долевого строительства, членов ЖСК и тех граждан, кто приобретает недвижимость на вторичном рынке.

Всего в лонг листах девяти номинаций 182 участника, – это ипотечные банки, застройщики, агентства недвижимости и строящиеся и построенные в последние два года жилые комплексы. Интернет голосование на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости bsn.ru продлится до 20 сентября.

В отличие от прошлых лет, организаторы гораздо строже подошли к отбору номинантов. Так, компания-участник не только должна работать на рынке не менее пяти лет, и не находиться в состоянии ликвидации или банкротства, но и набрать определенное количество голосов потребителей в прошлогоднем интернет голосовании. Все участники, которые в конкурсе 2019 года не получили ни одного голоса, из списков исключены.

СЕРЬЕЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Особые требования к строящимся жилым комплексам. Ни один из объектов застройщика не должен входить в перечень проблемных объектов регионов. Проект строительства должен иметь положительное заключение экспертизы; застройщиком получено разрешение на строительство; есть заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным 214-ФЗ; строительная готовность объекта на 1 мая 2020 года должна составлять не менее 30%, а для проектов развития застроенных территорий, комплексного освоения или развития территорий – 15 %. Нарушение графика строительства не должно превышать трех месяцев. Кроме того, ни одна из отдельных очередей строящегося жилого комплекса не должна быть победителем конкурса «Доверие потребителя» в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса…». Наконец, в 2020 году из числа номинаций организаторы исключили построенные и строящиеся жилые комплексы класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге.

- Это произошло из-за того, что значительное число жилых комплексов этого класса не прошли первичный отбор, а выбирать трёх финалистов из четырех-пяти участников нам показалось некорректным. Поэтому в нынешнем году лучшие жилые комплексы будут определяться только в классах «комфорт», «бизнес» и «элит». Сделано это, в первую очередь, в интересах потребителей, – комментирует Юрий Грудин, председатель оргкомитета конкурса «Доверие потребителя».

По итогам интернет голосования определяются финалисты конкурса – по пять компаний и по три жилых комплекса в каждой номинации. На втором этапе, в октябре 2020 года, члены Экспертного совета по согласованию с номинантами посетят жилые комплексы компаний-финалистов. В отделах продаж финалистов-банков, застройщиков и агентств недвижимости будет проведено исследование «Тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж и администраторов залов. Третий этап конкурса, экспертное голосование, пройдет на открытом заседании Экспертного совета 13 ноября в СПбГАСУ. Компании-финалисты выступят с презентациями компаний и проектов и ответят на вопросы. Конкурс «Доверие потребителя» завершится 4 декабря торжественной церемонией награждения победителей, которая пройдет в Санкт-Петербурге в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.

НА ЗАМЕТКУ

Прием самостоятельных заявок продлится до 1 июня. Участие в конкурсе бесплатное.