Самые популярные вопросы про маски
Кто должен носить маску
- Люди, у которых есть симптомы болезни: повышенная температура, кашель, насморк.
- Здоровым лицам, которые ухаживают за больными (дома или во время визитов в больницу).
- Всем тем, кто выходит из дома в регионах, где введен «всеобщий масочный режим». Он предполагает обязательное ношение респираторов, масок или иных средств защиты при посещении магазинов, аптек, а также в общественном транспорте и такси.
Как носить маску
- Надевая маску, следите, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. Маска должна прилегать к лицу как можно плотнее.
- Не касайтесь маски, пока носите ее.
- Снимайте маску только за завязки, не касаясь ее. Никогда не используйте маску повторно.
- Заменив маску, помойте руки с мылом.
Фото предоставлено компанией ООО «Орбита»,
Куда девать использованную маску?
В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.
Преимущества трехслойных одноразовых масок:
Одноразовые трехслойные маски обеспечивают эффективную защиту от бактерий, вирусов, пыли и других загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе.
Как производятся трехслойные маски из нетканых материалов.
Одноразовые маски изготавливают из нетканых материалов – спанбонда или спанлейса. Эти материалы: защищают от бактерий, отлично пропускают воздух (их ношение не затрудняет дыхания), не вызывают аллергий, предупреждают перекрестное заражение, удерживают влагу, удобно надеваются и снимаются, комфортны в использовании.
Контакты: +7(951)6854777, +7(962)3547141
Стоимость маски 25 р. Заказ от 50 штук. Возможен как мелкий, так и крупный опт. Доставка курьером.
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ИСТОЧНИК KP.RU