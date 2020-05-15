2020-05-15T12:41:22+03:00
Общество

Самые популярные вопросы про маски

Всё, что вам важно знать о средствах защиты во время пандемии
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Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, так что в воздух попадает минимум вирусных частиц. Фото предоставлено компанией ООО «Орбита»,Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, так что в воздух попадает минимум вирусных частиц. Фото предоставлено компанией ООО «Орбита»,
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Кто должен носить маску

- Люди, у которых есть симптомы болезни: повышенная температура, кашель, насморк.

- Здоровым лицам, которые ухаживают за больными (дома или во время визитов в больницу).

- Всем тем, кто выходит из дома в регионах, где введен «всеобщий масочный режим». Он предполагает обязательное ношение респираторов, масок или иных средств защиты при посещении магазинов, аптек, а также в общественном транспорте и такси.

Как носить маску

- Надевая маску, следите, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. Маска должна прилегать к лицу как можно плотнее.

- Не касайтесь маски, пока носите ее.

- Снимайте маску только за завязки, не касаясь ее. Никогда не используйте маску повторно.

- Заменив маску, помойте руки с мылом.

Фото предоставлено компанией ООО «Орбита»,

Фото предоставлено компанией ООО «Орбита»,

Куда девать использованную маску?

В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Преимущества трехслойных одноразовых масок:

Одноразовые трехслойные маски обеспечивают эффективную защиту от бактерий, вирусов, пыли и других загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе.

Как производятся трехслойные маски из нетканых материалов.

Одноразовые маски изготавливают из нетканых материалов – спанбонда или спанлейса. Эти материалы: защищают от бактерий, отлично пропускают воздух (их ношение не затрудняет дыхания), не вызывают аллергий, предупреждают перекрестное заражение, удерживают влагу, удобно надеваются и снимаются, комфортны в использовании.

Контакты: +7(951)6854777, +7(962)3547141

Стоимость маски 25 р. Заказ от 50 штук. Возможен как мелкий, так и крупный опт. Доставка курьером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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