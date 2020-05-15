Новый SKODA RAPID презентуют в Санкт-Петербурге онлайн

Группа автодилеров ŠKODA WAGNER с 16 по 23 мая проведет серию онлайн-презентаций нового лифтбека ŠKODA RAPID. Каждый день ровно в 12.00 специалисты компании будут выходить в прямой эфир на официальных каналах дилера в Youtube и Instagram и рассказывать об истории модели RAPID. Также они презентуют все обновления лифтбека в части дизайна экстерьера и салона, решений в духе Simply Clever, ответят на вопросы о безопасности, особенностях коробки передач и двигателя, высокотехнологичных ассистентов и мультимедийных систем. Открывать каждую презентацию о новом RAPID будут видеоролики на тему дня.

Все зрители онлайн-презентаций будут иметь возможность задать вопросы представителям дилера о новом RAPID и узнать подробности оформления предзаказов. В течение недели они получат полную информацию о новинке, не посещая автосалон.

Новый ŠKODA RAPID приобрел абсолютно новый облик за счет светодиодной головной оптики и нового дизайна колесных дисков. Впервые в линейке ŠKODA доступно двухспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой и подогревом. RAPID стал единственным в своем классе автомобилем, оснащенным системой контроля дистанции спереди. Все эти решения привлекут внимание к модели более молодой аудитории.

RAPID предлагается в четырех комплектациях – Entry, Ambition, Active Style. Стоимость базовой комплектации Entry составляет 792 тыс рублей. Первые продажи новинки в ŠKODA WAGNER ожидают уже 16 мая.