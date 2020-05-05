Бесплатная доставка из «Галамарта» без опозданий: рыжие коты спешат на помощь

Большинство россиян по-прежнему остаются дома, а бизнес быстро переориентировался на доставку. Это прекрасно, но вот проблема: из-за большого количества заказов сроки доставки постоянно сдвигаются, и в итоге долгожданные посылки зачастую приходят с опозданиями. А вот в «Галамарте» не так: сказали, что доставят в срок, и доставят! Тем более что «на подхвате» у сети самые реактивные в мире рыжие коты!

Рыжие коты спешат на помощь.

Бесплатная доставка из «Галамарта» в Санкт-Петербурге действует при заказе от 500 рублей. Просто оформите заказ на сайте «Галамарт» (сумма от 500 рублей после применения всех скидок и промокодов), дождитесь подтверждения от оператора и ждите ваш заказ уже на следующий день с 11:00 до 19:00.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Каждый оформленный заказ в «Галамарте» - не просто заказ. Во-первых, в каждую посылку народный магазин положит маленький, но приятный подарок. Во-вторых, скидки, и много скидок! Так, по 25 мая 2020 года действуют скидки 25% на посуду, текстиль, автотовары и инструменты, 40% - на галантерею и ароматизаторы. До 31 мая включительно действуют скидки 30% на сантехнику и целых 50% на все товары для детей.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Цены в «Галамарте» и так весьма демократичные, но дополнительные скидки еще никому не испортили настроение, верно? Интерактивные игрушки и конструкторы, изящная посуда из опалового стекла или уютные пледы, набор инструментов или автомобильный компрессор – все это и огромное количество других вещей можно приобрести с очень существенными скидками! И при этом не беспокоиться, что доставка затянется: как раз для этого и активизировались волшебные рыжие коты, чтобы каждому доставить посылку в срок.

КОНКРЕТНО

*Подробности о доставке товаров в Санкт-Петербурге смотрите на официальном сайте "Галамарт"

Фото предоставлено компанией Галамарт.

*Акция «25% на посуду с белыми ценниками» действует с 12 по 25 мая 2020 г.

*Акция «25% на домашний текстиль с белыми ценниками» действует с 12 по 25 мая 2020 г.

*Акция «25% на инструменты с белыми ценниками» действует с 12 по 25 мая 2020 г.

*Акция «25% на автотовары с белыми ценниками» действует с 12 по 25 мая 2020 г.

*Акция «40% на ароматизаторы с белыми ценниками» действует с 12 по 25 мая 2020 г.

*Акция «40% на галантерею с белыми ценниками» действует с 12 по 25 мая 2020 г.

*Акция «30% на сантехнику с белыми ценниками» действует с 1 по 31 мая 2020 г.

*Акция «50% на все товары для детей с белыми ценниками» действует с 18 апреля по 31 мая 2020 г.

*Акция «Подарок к каждому заказу с доставкой» действует с 4 апреля по 31 мая 2020 г.

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