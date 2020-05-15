«Пока только дожди и снег»: синоптик рассказал, когда в Санкт-Петербург вернется теплая погода

Последние дни погода в Санкт-Петербурге просто удивляет. Утром в некоторых районах валит почти новогодний снег, потом в небе резко появляется солнце, после чего идет ливень и снова - солнце.

- Четыре времени года за один день, - вздыхают горожане.

Шутки шутками, а вторая половина мая теплом не радует. И прогнозы синоптиков пока что оптимизма тоже не внушают.

- Погода в Санкт-Петербурге исправится лишь в 20-х числах мая, - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" главный синоптик города Александр Колесов. - Мы еще в тылу циклона, поэтому прохладно, постоянные осадки, и вплоть до 20-21 мая возможен снег. Днем максимум до плюс 12, ночью не выше плюс 5. В целом сейчас температура ниже нормы на 3-4 градуса.

Рассчитывать на солнечную погоду в городе пока не стоит.Фото: Артем КИЛЬКИН

В третьей декаде месяца синоптики ожидают антициклон, который принесет в Санкт-Петербург сухую теплую погоду. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. Но лета - в самом жарком его смысле - пока не предвидится.

- По предварительным прогнозам, в июне нас ждет близкая к норме среднесуточная температура (для Петербурга это около +15 градусов, - прим.Авт.), - говорит Александр Колесов. - Но сухим месяц не будет: облака, циклоны, осадки. Жары мы пока что не видим.