Приемная кампания 2020 в вузы в Санкт-Петербурга: Абитуриентам предлагают поступить удаленно

Из-за пандемии коронавируса приемная кампания 2020 в вузы в Санкт-Петербурга будет проходить по-новому. Абитуриентам предлагают поступить удаленно. Для этого нужно лишь заявление и умение пользоваться Интернетом. Правда, когда подавать документы, пока неизвестно – все зависит от даты последнего ЕГЭ, а она еще не назначена. «Комсомолка» рассказывает, чего, в связи с карантином, студентам и абитуриентам ждать в текущем году.

Поступить онлайн

Как бы ни свирепствовал коронавирус, высшему образованию в Санкт-Петербурге все равно быть. Выпускники, мечтающие получить его в Северной столице, уже вовсю готовятся к ЕГЭ и вступительным экзаменам, надеясь попасть на бюджетные места. А их в этом году больше, чем в прошлом: петербургские вузы в общей сложности готовы принять на очное отделение на бесплатной основе 27856 абитуриентов.

- Спрос на наше образование высокий, несмотря ни на что. Кроме того, в этом году больше желающих поступить на инженерное дело, технологии и технические науки. Не осталась без внимания и гуманитарная сфера – здесь мы тоже отмечаем рост, - подчеркнул председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Абитуриенты смогут поступить в вузы удаленноФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас абитуриенты с нетерпением ждут дату начала приемной кампании. Но ее смогут назначить лишь тогда, когда будет известен день последнего ЕГЭ. Чтобы стать студентом, потребуется лишь подать заявление в выбранный вуз. В помощь – сайт университета и сервис «Поступление в вуз онлайн» на госуслугах. Оригиналы документов нужно будет предоставить в течение первого года обучения.

- Если человек поступает на специальность, где обязательно нужен медосмотр, то его также необходимо пройти за первый год. И если вдруг выяснится, что по каким-то показателям студент не проходит, его, естественно, с согласия, переведут на другую специальность, - отметил Максимов. – Наши вузы настроены на конструктивный диалог и совместную подготовку специалистов высокого качества.

«Дистанционка» - не «заочка»

Несмотря на переход на дистанционное обучение, нагрузка на студентов и преподавателей не снизилась, а только выросла. По словам Андрея Максимова, удаленный формат обучения не является заочным, а это значит, что снижать за него оплату причин нет.

- Наши преподаватели теперь целыми днями работают онлайн, - говорит он. – Многие курсы превратились в практически индивидуальные занятия. И оценивать это нужно по наивысшей планке.

В этом году вырос спрос на технические специальностиФото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Тех, кто собирается учиться на платной основе, ждет приятный сюрприз – скорее всего, стоимость обучения останется прежней. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. Также он отметил, что с начала мая в России запущен проект по трудоустройству студентов на базе вузов. Петербург вошел в пятерку пилотных регионов.

- Речь идет о пяти тысячах студентов, которые с первых чисел мая работают в вузах, - пояснил Демидов. – Их труд оплачивается федеральными деньгами. Это, безусловно, очень важная мера поддержки для молодых людей.

Студенты-медики уже на посту

Что касается производственной практики для студентов, то там, где это возможно, ее перевели в удаленный формат, в остальных случаях - перенесли на другие даты. Однако это не коснулось тех, кто выбрал профессию врача. У студентов-медиков и ординаторов учебная практика происходит сейчас.

У студентов-медиков и ординаторов уже началась практика. В других вузах ее перенесли или сделали дистанционнойФото: Олег ЗОЛОТО

- С 1 мая мы направили на практику тех, кто учится на старших курсах медицинских вузов, - говорит Андрей Максимов. – Я очень благодарен всем им, потому что они, добровольно согласившись, сейчас борются за жизнь петербуржцев. В основном это, конечно, ординаторы. Студенты же работают и в других больницах, в поликлиниках.

Для ординаторов и студентов, которые сейчас проходят практику, город выпустил свыше 4000 бесплатных проездных.