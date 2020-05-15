2020-05-15T19:45:39+03:00
Общество

«Боялся, что больше не увижу семью»: петербуржец, заразившийся коронавирусом в НИИ Вредена, рассказал, как смог выздороветь

В больницу мужчина попал из-за проблем с рукой, а потом подхватил заразу и остался в палате почти на месяц
Сергей ВОЛЧКОВ
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В НИИ имени Вредена случилась одна из самых крупных вспышек заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.В НИИ имени Вредена случилась одна из самых крупных вспышек заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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26 дней: именно столько провел в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена петербуржец Александр Казанцев. Мужчина обратился к врачам с застарелой травмой плеча, а в итоге, попал на долгий карантин, да вдобавок заразился коронавирусом. О своих злоключениях и борьбе с опасной болезнью Александр согласился рассказать «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».

- Если честно, я с самого начала, до операции, понимал, что нас могут закрыть во Вредена — ситуация в городе обострялась, все к этому шло, - признается мужчина. - Но со временем терпеть боль в плече стало невыносимо, и я согласился на операцию. Во вторник меня прооперировали, а уже в среду отменили все выписки и запретили кому бы то ни было покидать отделение. Тогда-то и стало понятно, что я тут надолго.

Александр Казанцев пришел во Вредена с болью в руке, а в итоге заразился коронавирусом. Фото: предоставлено героем публикации

Александр Казанцев пришел во Вредена с болью в руке, а в итоге заразился коронавирусом. Фото: предоставлено героем публикации

Днем позже, в четверг, по словам Александра, он почувствовал в своем состоянии первые странности: поднялась температура до 38 градусов, к ней добавились лихорадка и кашель.

- Исчезли обоняние и вкус. Правда, я заметил это только после того, как они вернулись. Мне говорили, что это реакция на операцию, - продолжает бывший «пленник Вредена». - Но я понимал, что если у нас тут случилась большая вспышка, если непонятно, кто из больных заражен, а кто нет, то, скорее всего, это все-таки коронавирус. Так в итоге и оказалось.

Прямо в палате мужчина организовал себе рабочее место. Фото: предоставлено героем публикации

Прямо в палате мужчина организовал себе рабочее место. Фото: предоставлено героем публикации

Болезнь развивалась стремительно. В какой-то момент, вспоминает Александр, ему даже на мгновение стало страшно: закралась мысль о том, что он может больше не увидеть семью.

- Но это было минутное размышление, - рассказывает мужчина. - Потом все прошло. Во-первых, до того, как пришли тесты, я точно не знал, «корона» у меня или нет. А когда они все-таки пришли — с опозданием почти на десять дней — все уже, по ощущениям, пошло на спад. А во-вторых, у меня не было никаких проблем с дыханием — болезнь протекала, в целом, как самый обычный грипп. Так что, по большому счету, я особо и не волновался. Спасибо огромное врачам. Они тоже болели, но работали. Все необходимые анализы и наблюдения делались, брали кровь, замеряли сатурацию, чутко относились ко всем жалобам.

Карантин в центре имени Вредена продлился несколько недель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Карантин в центре имени Вредена продлился несколько недель.Фото: Олег ЗОЛОТО

Лечение, по словам Казанцева, было в основном симптоматическое: антивирусные препараты (обычные, не экспериментальные) и уколы антибиотиков.

Между тем напряжение нарастало: во Вредена в один момент оказались заперты почти 600 пациентов без какой-либо информации о том, что происходит, и когда снимут карантин.

- У нас в отделении, по счастью, никаких эксцессов не было, - рассказывает петербуржец. - А вот из других, я знаю, кое-кто даже срывался в побег - пользовались тем, что у нас все-таки была не тюрьма, и палаты никто не ключ не запирал.

Как бы то ни было, со временем болезнь отступила. А в начале мая Александра — как и других выздоровевших пациентов — отпустили по домам.

Между тем в Санкт-Петербурге на фоне распространения коронавирусной инфекции ввели масочно-перчаточный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем в Санкт-Петербурге на фоне распространения коронавирусной инфекции ввели масочно-перчаточный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Первым делом после выписки я собрал все вещи в пакет и хорошенько обрызгал их спиртом из пульверизатора, - вспоминает Александр. - Ну а потом — долгожданные простые радости жизни: всех обнять, принять ванну (в больнице помыться толком не удавалось из-за прооперированной руки), заказать пиццу.

Сейчас Александр, по его же собственным словам, чувствует себя хорошо. Из симптомов болезни дольше всего держался кашель: он прекратился только 3 мая.

- Конечно, выдержать все это было непросто, - признается петербуржец. - Мама у меня просто места себе не находила, с женой — постоянные звонки по видеосвязи... но все это можно пережить. Есть в жизни вещи и пострашнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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