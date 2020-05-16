2020-05-16T01:00:27+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 мая 2020: результаты исследований на антитела к COVID-19 и итоги прокурорской проверки госпиталя в «Ленэкспо»

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 16 мая 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 16 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» по ежедневной традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 мая 2020 года. За прошедшие сутки опасную инфекцию выявили у новых горожан.

– Всего с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 9486 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 2005 человек. Смертельных случаев зафиксировано 74. За минувший день инфекцией заболел еще 541 человек, а пятеро скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Наконец-то опубликовали результаты исследования на наличие антител к коронавирусу у жителей Санкт-Петербурга. Итог, мягко говоря, неутешительный. Оказалось, что у населения Северной столицы крайне низкий процент антител. Однако выборка не так велика, ведь всего специалисты провели 1276 тестов у горожан в возрасте от 11 до 93 лет.

Куда оптимистичнее обстоят дела с переливанием плазмы людей, уже переболевших опасной инфекцией. Петербуржец, излечившийся благодаря этому методу, рассказал, как ему спасли жизнь. Легче мужчине стало уже на второй день. Также «Комсомолка» пообщалась с пациентом, заразившимся коронавирусом в НИИ Вредена. Он поведал, как смог выздороветь спустя месяц тяжелой борьбы с COVID-19.

Прокурорская проверка госпиталя в «Ленэкспо» не выявила никаких нарушений условия содержания пациентов, которые лечатся там от легкой формы коронавируса. Ранее туда заглянул и губернатор Александр Беглов, пообещавший больным разнообразную помощь.

Петербургским врачам, работающим с больными коронавирусом, выплатили почти 500 млн рублей. Деньги уже дошли до 19 822 медиков. Некоторые медработники из этого числа получили крупную компенсацию за то, что они сами пострадали при лечении больных пациентов.

Добавим, что врач-реаниматолог рассказал о спасении больных с коронавирусом. Для этого он поделился с «КП» своим дневником с шокирующими подробностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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