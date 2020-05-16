2020-05-16T09:22:27+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные, 16 и 17 мая в Санкт-Петербурге

А также по Ленинградской области
Петр КИБЕР
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Днем в Санкт-Петербурге будет не очень тепло и с переменной облачностью. Но все все равно пойдут гулять.Днем в Санкт-Петербурге будет не очень тепло и с переменной облачностью. Но все все равно пойдут гулять.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Первые выходные, наступившие после четырех рабочих для всех дней, начались с солнца. Оно светит ярко уже с утра. Но на 16 и 17 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогноз погоды не столь оптимистичен. Синоптики обещают дожди и лишь небольшое тепло.

- 16 мая в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдет дождь. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов. Атмосферное давление днем будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В Ленинградской области ожидаются небольшие дожди, от +8 до +13 градусов и с умеренным южным ветром.

По состоянию на 9 часов утра, в городе на Неве +7, почти безветренно, давление составляет 752,5 мм ртутного столба, влажность – 67%.

В воскресенье, 17 мая, погода будет практически такой же, как и в субботу. Петербуржцам обещают в течение суток умеренные дожди, юго-западный и западный умеренный ветер и температуру воздуха ночью +3…+5, а днем +9…+11 градусов.

А вот в Ленинградской области в ночь на воскресенье могут пройти дожди с мокрым снегом. Это скажется на состоянии дорог. Днем погода как в Петербурге и от 8 до 13 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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