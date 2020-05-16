В Санкт-Петербурге от коронавируса умер завотделением лучевой диагностики Горбольницы №31

Еще одна жертвой коронавируса среди медиков стал врач-рентгенолог петербургской Городской клинической больнице №31 Виктор Парафило, четверть века работавший заведующим отделением лучевой диагностики. О смерти коллеги сообщается на сайте клиники.

- 15 мая 2020 года от осложнений новой короновирусной инфекции на 72 году жизни ушел из жизни доктор Виктор Тимофеевич Парафило. Он навсегда оставил о себе добрую память и мы все искренне скорбим о его кончине, - говорится в некрологе.

По словам коллег, Виктор Парафило отдал 22 года службе армии, а затем 25 лет бессменно работал в ставшей родной 31-й больнице. За это время он проявил себя как скромный, отзывчивый и чуткий человек. При этом врач был безусловным профессионалом, стоявшим у истоков развития компьютерной томографии в Санкт-Петербурге. Он блестяще владел всеми методиками лучевой диагностики и делился опытом с коллегами.

- Виктор Тимофеевич создал в больнице эффективную диагностическую службу. Он без сомнений взял на себя весь объем диагностики пациентов с подозрением на коронавирус и до последнего времени безошибочно выявлял инфекцию, чем спасал жизни, а свою – не смог, - отмечают в клинике.

К сожалению болезнь оказалась коварной и безжалостной. Она не оставила заразившемуся врачу шансов на выздоровление.