2020-05-16T11:00:18+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 мая 2020 года: заболели еще 525 человек

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 мая 2020 года: общее число заболевших составило 10 011 человек
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге за сутки заболели еще 525 человек.В Санкт-Петербурге за сутки заболели еще 525 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Общероссийский Информационный центр по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 обновил сведения по числу заболевших в России.Стали также известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 мая 2020 года: диагноз подтвержден еще у 525 человек.

- По состоянию на 10:35 16 мая в России зафиксированы 9 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 272 043 заразившихся, 63 166 (+4940 за сутки) вылечились, 2537 (+119) умерли. в активной фазе болезни находятся 206 340 пациентов, - сообщает инфоцентр Оперативного штаба по коронавирусу.

В Санкт-Петербурге общее число подтвержденных случаев составило 10 011 (+525), из них вылечились 2109 человек (+104), а 80 умерли. Это означает еще шесть летальных исходов за сутки. В процессе лечения находятся 7822 пациента.

За последние сутки в городе обследованы на COVID-19 13 827 человек. На карантине сейчас находится 3717 петербуржцев. Из них 174 - в обсерваторе, 938 - на самоизоляции. 2605 горожан числятся как контактные.

В Ленинградской области количество заболевших выросло на 72 человека. Всего в регионе 1913 подтвержденных случаев, 641 пациент вылечился, восемь скончались. В активной фазе болезни остаются 1264 жителя Ленобалсти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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