2020-05-16T15:44:44+03:00
Дом. Семья

Мать-героиня: Петербуржцы восхитились покрытой льдом вороной, которая не бросила гнездо и продолжила высиживать птенцов

Отважную птицу заметили и сняли в Кировском районе Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге ворона, несмотря на непогоду, продолжила высиживать птенцов. Фото: vk.com/bird_spb / Елена ЛесинаВ Санкт-Петербурге ворона, несмотря на непогоду, продолжила высиживать птенцов. Фото: vk.com/bird_spb / Елена Лесина
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Иногда животные показывают людям удивительные примеры ответственности и героизма, на которые многим стоило бы равняться. Так, в минувшую пятницу жительница Кировского района Санкт-Петербурга заметила покрытую льдом ворону, которая, несмотря на непогоду, не покинула гнездо и продолжала высиживать птенцов.

- Сегодня и дождь был, и град стеной, и ветер порывами... В окно смотреть страшно было! А за этим окном посреди всей этой непогоды на высоте примерно 8-го этажа, раскачиваясь из стороны в сторону, мокла моя новая соседка, оберегая свою кладку от разгула стихии, - пишет в паблике «Птицы СПб и России» петербурженка Елена Лесина. - Прямо жаль было, что нельзя ей вынести горячего чая с колбасой. Такой уж у нее был несчастный вид!

Мужеством пернатой матери с Ленинского проспекта восхитились и другие пользователи соцсетей. Люди не только сопереживали птице, но и отмечали ее мужество: «Птичечка бедненькая»; «Вся снегом запала, но с гнезда не сошла. МАМА!»; «Здоровья ей желаю! А помочь можно, если под деревом мисочку с мясом несоленым поставить», - пишут в комментариях восхищенные горожане.

Увы, но терпеть непогоду маме-вороне придется еще долго. В субботу в Санкт-Петербурге опять идут дожди, а в ночь на воскресенье и вовсе возможен мокрый снег. И до конца следующей недели хороших прогнозов синоптики не дают.

Мать-героиню заметили на Ленинском проспекте,в Кировском районе города. Фото: vk.com/bird_spb

Мать-героиню заметили на Ленинском проспекте,в Кировском районе города. Фото: vk.com/bird_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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