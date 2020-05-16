Мать-героиня: Петербуржцы восхитились покрытой льдом вороной, которая не бросила гнездо и продолжила высиживать птенцов

Иногда животные показывают людям удивительные примеры ответственности и героизма, на которые многим стоило бы равняться. Так, в минувшую пятницу жительница Кировского района Санкт-Петербурга заметила покрытую льдом ворону, которая, несмотря на непогоду, не покинула гнездо и продолжала высиживать птенцов.

- Сегодня и дождь был, и град стеной, и ветер порывами... В окно смотреть страшно было! А за этим окном посреди всей этой непогоды на высоте примерно 8-го этажа, раскачиваясь из стороны в сторону, мокла моя новая соседка, оберегая свою кладку от разгула стихии, - пишет в паблике «Птицы СПб и России» петербурженка Елена Лесина. - Прямо жаль было, что нельзя ей вынести горячего чая с колбасой. Такой уж у нее был несчастный вид!

Мужеством пернатой матери с Ленинского проспекта восхитились и другие пользователи соцсетей. Люди не только сопереживали птице, но и отмечали ее мужество: «Птичечка бедненькая»; «Вся снегом запала, но с гнезда не сошла. МАМА!»; «Здоровья ей желаю! А помочь можно, если под деревом мисочку с мясом несоленым поставить», - пишут в комментариях восхищенные горожане.

Увы, но терпеть непогоду маме-вороне придется еще долго. В субботу в Санкт-Петербурге опять идут дожди, а в ночь на воскресенье и вовсе возможен мокрый снег. И до конца следующей недели хороших прогнозов синоптики не дают.