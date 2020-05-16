На улице Рубинштейна бар устроил ночную вечеринку во время карантина

Не успели власти Санкт-Петербурга объявить об условиях, при которых в городе вновь смогут открыться кафе и рестораны, как некоторые предприниматели уже распахнули двери для гостей. Так, 15 мая шумную вечеринку на улице Рубинштейна устроил один из местных баров. И даже не стесняясь, анонсировал ее в соцсетях.

- Устали сидеть дома? Хочется сменить обстановку? В пятницу, 15 мая, #DovLaTovbar приглаает в гости. Будем угощать, наливать и развлекать! Регулируемый вход, соблюдение дистанции, бесплатно маски и перчатки! – говорится в опубликованном объявлении.

Но на приглашение откликнулись не только истосковавшиеся по клубной жизни петербуржцы, но и местные жители, которые давно пытаются вернуть главную барную улицу города в привычный им тихий вид.

Объявление о мероприятии было размещено в соцсетях. Фото: vk.com/dovlatovbarr

Дверь активистам открыл представительный мужчина, который заявил, что за стеклянным дверьми скрывается вовсе не бар, а…обычная квартира. И люди, сидящие за барной стойкой – его гости. Вывеска с названием над входом его тоже не смутила.

– Мало ли что здесь написано? Оторвать ее? – предложил он, после чего разговор перешел в активную фазу и мужчина брызнул в активистов из баллончика с освежителем воздуха.

Полиция по вызову активистов так и не приехала. Последние уже отправили обращение в СМИ, губернатору Санкт-Петербурга, а также пообещали пойти в прокуратуру и к главе ГУ МВД.