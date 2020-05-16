Смольный провел рейд по «Максидомам» и обвинил магазины в нарушении правил торговли, те нашли, что ответить чиновникам

16 мая Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провел рейд по сети супермаркетов «Максидом», хорошо известных в городе. Инспекторы ККИ наведались в несколько торговых точек и отметили для себя нарушения, с которыми велась торговля.

- В ходе мероприятия было установлено, что в торговых комплексах, расположенных на Московском, Ленинском, Богатырском, Гражданском, Дунайском проспектах, на Выборгском шоссе, на улицах Тельмана и Передовиков без ограничений реализована розничная торговля непродовольственных товаров не из числа товаров первой необходимости. Во всех девяти магазинах сети гипермаркетов выявлены множественные нарушения режима повышенной готовности, - сообщает пресс-служба ККИ.

В частности, проверяющих не устроило, что на территории магазинов одновременно находится неограниченное число посетителей, социальная дистанция между ними не соблюдается. Часть покупателей не носят масок и перчаток, свободно ходят между рядами, а у касс замечено скопление людей. В ряде магазинов, несмотря на сигнальные ленты на стеллажах, неразрешенные к продаже товары все равно доступны покупателям.

Иногда покупатели залезают за ограничительные ленты. Фото: ККИ

Свое мнение по этому поводу высказал и вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

- Если у нас нет намерения превратить город в сплошной лазарет, нам придется соблюдать определенные правила. Соблюдение социальной дистанции - важнейшее из них. А чиновники для того и получают свою получку, чтобы обеспечить выполнение правил всеми одинаково, - заявил он.

Нас наказывают за то, что два покупателя опустили маски на подбородок

В итоге представитель «Максидома» был вызван в ККИ, чтобы в его присутствии все зафиксированные нарушения были оформлены в протокол.

Однако и у стороны бизнеса есть, что сказать Смольному. Совладелец «Максидома» Мария Евневич дала комментарий «Комсомольской правде» по поводу сегодняшнего рейда.

- Мы максимально соблюдаем все санитарно-эпидемиологические нормы: разметка полтора метра в торговом зале, антисептики, маски и перчатки для персонала и в доступе для покупателей, экраны на кассах.

Мы не пускаем в зал людей без масок, но сегодня нас наказывают за то, что два покупателя опустили маски на подбородок. Как мы можем им помешать носить маски так, когда они уже внутри магазина?

Когда к нам в магазин приходят семьи, должны ли мы следить за социальной дистанцией между мужем и женой?

Мы продаем более 2,5 тысяч товаров первой необходимости, а распоряжению правительства РФ это значит, что мы можем работать.

В режиме стресса и самоизоляции люди занимаются домом и садом, это помогает им сохранить нормальное психологическое состояние. Во всей Европе строительные гипермаркеты работали весь карантин, и во многих регионах РФ - тоже.

Не все и не всегда правильно носят маску. Фото: ККИ

СПРАВКА «КП»:

Согласно последней редакции постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19», в пунктах 2-5.2 и 2-5.3 говорится: «Организациям и индивидуальным предпринимателям обеспечить соблюдение стандарта безопасности деятельности и рекомендации Роспотребнадзора; Обеспечить между работниками, работником и посетителем соблюдения дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук».