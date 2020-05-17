2020-05-16T21:52:37+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 мая 2020: смерть врача-рентгенолога, рейд по строительным магазинам, работавший бар на Рубинштейна и вновь закрытые МЕГИ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года
Петр КИБЕР
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"Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге."Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомольская правда» не перестает следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19, событиями, важными для горожан и, по ежедневной традиции, собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 мая 2020 года. За прошедшие сутки вновь выросло количество заразившихся опасной болезнью.

– За минувший день инфекцией заболели еще 525 человек, а шестеро скончались. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 10 011 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 2109 человек. На 17 мая зафиксировано 80 смертельных случаев, - сообщает городской Оперштаб.

Увы, но количество заболевших пока растет быстрее, чем уменьшается. В том числе и по этой причине власти города пока не намерены смягчать меры и открывать крупные торговые центры. Так, рейд, проведенный по «Максидомам», выявил многочисленные нарушения. Впрочем, и самим бизнесменам нашлось, чем ответить чиновникам.

Но, в любом случае, повторять опыт Ленинградской области, где в пятницу открыли обе МЕГИ, Смольный пока не собирается. Тем более, что губернатор 47 региона уже признал эксперимент неудачным и распорядился закрыть оба ТЦ за несоблюдение правил торговли. МЕГИ проработали всего два дня.

Впрочем, не всем запреты властей – указ. Некоторые изобретательные любители вечеринок устраивают посиделки, стараясь обходить действующие карантинные распоряжения. Так, вечером 15 мая один из баров на улице Рубинштейна устроил шумную гулянку, о чем прознали местные поборники тишины. Диалог получился коротким и закончился струей из баллончика освежителя воздуха, что зафиксировала камера мобильного телефона.

Впрочем, все эти житейские мелочи не идут ни в какое сравнение с настоящими трагедиями. Так, в Санкт-Петербурге от коронавируса умер еще один врач. Заведующий отделением лучевой диагностики 31-й Горбольницы Виктор Парфило скончался на 72-м году жизни. Соболезнования по поводу кончины медработника выразил губернатор города Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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