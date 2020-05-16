2020-05-16T22:22:40+03:00
Происшествия

Как в боевике: В Санкт-Петербурге сотрудник автосервиса протаранил «Жигулями» BMW грабителей

Сторож на машине пробил ворота и обратил нападавших в бегство [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге сторож автосервиса протаранил машину грабителей прямо сквозь ворота. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге сторож автосервиса протаранил машину грабителей прямо сквозь ворота. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Настоящий боевик развернулся в ночь на 16 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Здесь четверо злоумышленников на BMW приехали грабить автосервис. Мужчины вошли в помещение, схватили сейф с наличностью и попытались скрыться, но тут в их машину, прямо сквозь ворота влетели «Жигули», за рулем которых сидел дежурный администратор.

- В ночь на 16 мая четверо неизвестных заехали в автосервис на улице Симонова и под угрозой физической силы, разбив стекло, похитили металлический ящик. 22-летний администратор, пытаясь пресечь преступление, на своем автомобиле ВАЗ спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

На записи камер наблюдения видно, как «четверка» пробивает подъемные ворота бокса и влетает в бок иномарки, попутно снося двух грабителей. Несмотря на травмы, злодеи сбегают с места преступления.

Полицейские уже выяснили, что на черном BMW стояли подложные номера, поэтому вычислить владельца машины не получится. Зато теперь она приметная – разбит правый бок.

Сейчас грабителей усиленно ищут стражи порядка, ориентировки разосланы во все подразделения города. Размер материального ущерба, нанесенный автосервису, устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А вот награждать или ругать отважного сторожа, решит уже руководство автосанции.

Сотрудник автосервиса в Санкт-Петербурге протаранил напавших грабителей машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования по поводу смерти врача-рентгенолога 31-й Горбольницы
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области: 16 мая 2020 года зараженных нашли в 42 населенных пунктах
Комздрав Санкт-Петербурга рассказал о шести умерших от коронавируса больных
Губернатор Ленобласти принял решение закрыть обе МЕГИ через день посте открытия
В Санкт-Петербурге стихотворным марафоном отмечают 110-летие Ольги Берггольц
Следком завел дело по статье «Убийство» после гибели 5-летней девочки и ее матери
В Калининском районе при падении с высоты погибли мать и ее 5-летняя дочка
В Пулково ждут вывозной рейс с Кипра, на котором прилетят 36 человек
Работник «Макдональдса» из-за любви задушил начальницу в Приморском районе Петербурга
На КАД при подъезде к Меге-Парнас собралась «мертвая» пробка
В Ленобласти собака покусала 5-летнего ребенка, малыша пришлось эвакуировать вертолетом
Из-за угрозы взрыва эвакуированы Мега-Дыбенко и Мега-Парнас
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: заболели еще 72 человека
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 16 мая 2020 года увеличилось на шесть человек