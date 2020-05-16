Как в боевике: В Санкт-Петербурге сотрудник автосервиса протаранил «Жигулями» BMW грабителей

Настоящий боевик развернулся в ночь на 16 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Здесь четверо злоумышленников на BMW приехали грабить автосервис. Мужчины вошли в помещение, схватили сейф с наличностью и попытались скрыться, но тут в их машину, прямо сквозь ворота влетели «Жигули», за рулем которых сидел дежурный администратор.

- В ночь на 16 мая четверо неизвестных заехали в автосервис на улице Симонова и под угрозой физической силы, разбив стекло, похитили металлический ящик. 22-летний администратор, пытаясь пресечь преступление, на своем автомобиле ВАЗ спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

На записи камер наблюдения видно, как «четверка» пробивает подъемные ворота бокса и влетает в бок иномарки, попутно снося двух грабителей. Несмотря на травмы, злодеи сбегают с места преступления.

Полицейские уже выяснили, что на черном BMW стояли подложные номера, поэтому вычислить владельца машины не получится. Зато теперь она приметная – разбит правый бок.

Сейчас грабителей усиленно ищут стражи порядка, ориентировки разосланы во все подразделения города. Размер материального ущерба, нанесенный автосервису, устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А вот награждать или ругать отважного сторожа, решит уже руководство автосанции.