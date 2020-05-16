2020-05-16T22:39:03+03:00
Общество

Под Санкт-Петербургом для посетителей открылся Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Пока можно осмотреть лишь экспозиции под открытым небом [видео]
Петр КИБЕР
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В музее за полтора месяца очень соскучились по посетителям. Фото: vk.com/proryv_blokady_leningradaВ музее за полтора месяца очень соскучились по посетителям. Фото: vk.com/proryv_blokady_leningrada
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На фоне послаблений карантинного режима, которые распорядился сделать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в городе Кировск в 50 километрах от Санкт-Петербурга, открылся бронетанковый музей под открытым небом.

- Друзья! Согласно постановлению правительства, Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» начинает работу в ограниченном режиме, - сообщает пресс-служба музея на странице «ВКонтакте».

Как в случае и другими музеями Ленобласти, например Выборгским замком, внутренние экспозиции недоступны. Зато все, что расположено вне помещений, готово к приему посетителей. Правда пока это могут быть группы не более пяти человек и при обязательном использовании защитных масок, а также перчаток.

Но в любом случае это большой шаг вперед, ведь полтора месяца, с 28 марта, в музеях области не было ни одного посетителя. И по ним очень соскучились все музейные работники.

В Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» гостей ждут экспозиция танков «Танки Прорыва», мемориальный комплекс «Невский пятачок» а также мемориальный комплекс «Синявинские высоты».

В Ленинградской области открылся музей под открытым небом.В уличной экспозиции представлена военная техника времен ВОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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