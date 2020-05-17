Опубликован полный список больниц, где принимают больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Городской комитет по здравоохранению опубликовал полный список больниц, где лечат коронавирус в Санкт-Петербурге. В него вошло 21 учреждение, шесть из которых - федеральные. Всего в городе на данный момент для больных Covid-19 развернуто 6 тысяч 744 койки. Больных в эти учреждения распределяют в зависимости от районов и загруженности.

Первой пациентов с Covid-19 стала принимать Боткинская больница. Но позже число инфицированных стало нарастать, поэтому в городе перепрофилировали и другие учреждения.

"Комсомолка " публикует полный список больниц, где лечат пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге:

- СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина"

- СПб ГБУЗ "ГМПБ 2"

- СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"

- СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия"

- СПб ГБУЗ "Александровская больница"

- СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница"

- СПб ГБУЗ "Городская больница №20"

- СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

- СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница"

- СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А.Семашко"

- СПб ГБУЗ "Городская больница №15"

- СПб ГБУЗ "Родильный дом №16"

- СПб ГБУЗ "ДГКБ №5 им. Н.Ф.Филатова"

- СПб ГБУЗ "ДГБ Св. Ольги"

- СПб ГБУЗ "Городская психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова"

- ФГБУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ

- ФГБУ ВО СЗГМУ им.И.И. Мечникова МЗ РФ

- ФГБУ ВО СПбГПМУ

- ФГБУ "НМИЦ им.В. А. Алмазова" МЗ РФ

- ФГбУ «СПб НИИФ» Минздрава России

- ФГБУ "Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова" ФМБА

Жители Санкт-Петербурга неоднократно замечали пробки из машин скорой помощи у данных учреждений.