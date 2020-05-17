Власти Петербурга игнорируют возмущения ольгинцев в связи с экологической угрозой «АБЗ №1»

Это действительно так, ведь на данный момент предприятие считается одним из самых токсичных в Северной столице. Уже на протяжении десяти лет жители окрестных районов вынуждены дышать фенолом, гарью, битумом и другими ядами, отравляющими их организм.

Как утверждает глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» и бывший депутат ЗакСа Петербурга Марина Шишкина, два года были произведены замеры качества воздуха на прилегающих к Коломягам территориям. По результатам было зафиксировано превышение по выбросам фенола в 42,4 раза. Также наблюдалось повышенное содержание этилбензола. Постоянное отравление данными веществами может привести к развитию раковых заболеваний, проблемам с центральной нервной системой и сердцем. Помимо этого «АБЗ №1» может способствовать загрязнению почв в коломяжской промзоне. По данным за прошлый год, отобранные пробы показали большое количество сильно загрязнённых земель.

Суммарный показатель загрязненности повч

Жители Коломяг регулярно обращаются с жалобами в прокуратуру, МЧС, Роспотребнадзор и другие органы. Однако, несмотря на это, власти не предпринимают никаких активных действий для решения сложившейся ситуации. Тем временем вопрос по переносу «АБЗ №1» из одной промышленной зоны в другую активно обсуждается в администрации Петербурга. По словам вице-губернатора Евгения Елина, чиновники рассматривают вариант с переносом предприятия в промзону в МО «Лахта-Ольгино». По предварительным данным, там под завод могут выделить территорию на Конной Лахте площадью в 9,8 га.

В Смольном считают, что людям завод не помешает, и угрозы никакой он не несет, но это не совсем так

В администрации Северной столицы уверены, что после того как предприятие переедет на новое место, окружающей среде не будет ничего угрожать. Однако по факту это не так. «АБЗ №1» может доставить еще большее количество проблем своим новым соседям. В частности, от загрязнения серьезно могут пострадать особо охраняемые природные территории. Также близлежащие домовладения рискуют сильно потерять в цене.

Как утверждает «МБХ Медиа», земля, которая может стать новым домом для «АБЗ №1», на данный момент не имеет статуса промышленной зоны. Смена статуса произойдет лишь после 2021 года. Для более чем двух тысяч жителей Ольгино, проживающих на территориях рядом с этой землей, новость о постройке рядом с ними завода с II классом экологической опасности оказалась неприятной неожиданностью, поскольку это принесет немало юридических проблем. В частности, после смены статуса земли любые сделки, связанные с участками и домовладениями, будут проходить с учетом того, что земля теперь является промышленной зоной.

Однако главной проблемой для жителей Ольгино станет именно сам завод, а точнее его близкое расположение к жилым строениям. Своими ядовитыми выбросами и парами «АБЗ №1» может принести жителям Ольгино точно такой же дискомфорт, что и коломяжцам в последние годы. Более того, соседство с заводом негативно скажется на цене домов и участков в СНТ. В будущем может получиться так, что имущество граждан будет скуплено промышленниками за копейки. То есть люди встанут перед тяжелейшим выбором: либо потерять крышу над головой, продав ее за бесценок, либо и дальше жить в опасной для здоровья зоне.

Стоит отметить, что 55-й участок, на который претендует «АБЗ №1», является частью охраняемой санитарной зоны Финского залива. Согласно СанПиН 2.1.5.2582-10, строительство загрязняющий заводов там запрещено. Так что законность данной инициативы вызывает большие сомнения.

В двухкилометровой полосе суши охраняемых районов запрещается

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Также нельзя забывать, что переезд предприятия может нанести серьезный ущерб «зеленому поясу» Приморского района – лесной территории, находящейся в 600 метрах от участка. Помимо этого, под угрозой окажутся Курортный лесопарк, Петровский пруд, Юнтоловский заказник, Северное побережье Невской Губы. Загрязнение этих земель приведет к гибели не только растений, но и животных. Особенно от феноловых выбросов могут пострадать пернатые в Невской Губе. Это значимое место скопления птиц на миграционном маршруте во время сезонных перелетов.

Иными словами, перенос «АБЗ №1» из Коломяг в промзону «Конная Лахта» может привести к просто ужасающим последствиям. Местный житель Илья Мохов и другие ольгинцы неоднократно обращались по этому поводу в правительство Петербурга. Однако каждый раз получали один и тот же ответ – «свое недовольство можете выразить только на общественных слушаниях по изменениям в Генплан». Когда эти слушания пройдут, и прислушается ли кто-то к словам людей, неизвестно.