2020-05-18T20:02:46+03:00
Общество

Еще 474 койки: строители передали Санкт-Петербургу новый блок госпиталя в «Ленэкспо»

Готовность к работе с пациентами проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Александра СУРИС
Поделиться:
Комментарии: comments1
В новом госпитале принимают пациентов с легкой формой коронавируса.В новом госпитале принимают пациентов с легкой формой коронавируса.Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в «Ленэкспо» открыли в начале мая. Более 16 тысяч квадратных метров, тысяча коек для больных легкой формой "короны". Но этого, к сожалению, оказалось мало.

18 мая в Смольном сообщили: строители передали городу еще 474 койки. Власти города подчеркивают: новые больничные места создавались с учетом опыта, приобретенного при оснащении предыдущего павильона. Обустроено 63 санузла, в том числе для маломобильных групп населений, а также 43 душевых комнаты.

Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки. Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки.Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

- Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки, - рассказал в ходе посещения «Ленэкспо» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений.

Но и на этом расширение госпиталя не закончено. Как пояснили в Смольном, с "Газпромом" была достигнута новая договоренность - городу передадут еще пять павильонов. Если понадобится, в них разместят дополнительно 990 заболевших.

Губернатор Санкт-Петербурга посетил строительную площадку корпусов «Ленэкспо».

Напомним, во время последнего посещения губернатор дал ряд поручений по оснащению госпиталя. В частности, он потребовал увеличить число колясок и ходунков для маломобильных пациентов, а также расширить штат сотрудников, ухаживающих за пожилыми людьми.

- Поручения, данные во время моего последнего посещения госпиталя, выполнены, - сказал Александр Беглов.

Теперь же градоначальник сделал новые распоряжения: в частности, обеспечить дополнительное зонирование - разделить локальными группами пожилых пациентов, людей, имеющие другие заболевания, кроме коронавируса, а также мужчин и женщин.

Новые больничные места создавались с учетом опыта, приобретенного при оснащении предыдущего павильона. Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Новые больничные места создавались с учетом опыта, приобретенного при оснащении предыдущего павильона.Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

СПРАВКА "КП"

Временный госпиталь в «Ленэкспо» входит в состав Госпиталя для ветеранов войн. Анализы проб выполняют в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера. Всего с 14 мая туда было направлено 500 тестов. Получены ответы по 400 исследованиям. Ежесуточная результативность составляет порядка 100 проб.

СКАЗАНО

«Развертывание в «Ленэкспо» временного госпиталя для лечения больных с COVID-19 – вынужденная мера, связанная с тем, что городские стационары перегружены. Заболеваемость растет».

Александр Беглов в ходе осмотра госпиталя.

В Санкт-Петербурге выставочный комплекс «Ленэкспо» переоборудуют в госпиталь из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
155 млн рублей выделят Санкт-Петербургу на выплаты сотрудникам социальных учреждений
Еще 16 маршруток выйдут на улицы Санкт-Петербурга с 19 мая
Комиссию для медработников, которым отказали в выплатах по коронавирусу, создадут в Санкт-Петербурге
«Сюрприз» в виде 166 мин времен ВОВ нашли возле газопровода в Ленобласти
Больше 2,5 тысяч медработников болеют коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге
Детские сады откроются 1 июня в «зеленой зоне» Ленинградской области
Полиция возбудила уголовное дело после гибели мамы на глазах двух малышей в ДТП на Суворовском проспекте
ОСК намерена перенести свой офис из Москвы на Васильевский остров Санкт-Петербурга
Из центра спасения тюленей попытался сбежать один ластоногий
Коневоды из Ленобласти просят спасти донскую кобылу от мясника
В 31-й Горбольнице коронавирусом заразились 42 медика
Традиционных школьных линеек и последних звонков в 2020 году в Санкт-Петербурге не будет
Стало известно, сколько свободных аппаратов ИВЛ осталось для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
В Пулково встречают вывозной рейс из Болгарии Румынии
Осужденный за теракт в петербургском метро подал иск на 238 тысяч рублей из-за плохих условий в СИЗО
Финская авиакомпания Finnair в июле начнет летать в Санкт-Петербург и Москву
Финансовый комитет ЗакСа разрешил урезать бюджет Санкт-Петербурга на 100 миллиардов рублей
Скульптура «Старушка с собачкой» может появиться в Санкт-Петербурге недалеко от Мариинского театра
Александр Беглов посетил новый корпус госпиталя в «Ленкспо»
Рейды по проверке ношения масок прошли в Ленобласти
В парке Монрепо в Выборге разбили грушево-яблоневый сад
Увидеть МКС невооруженным глазом смогут петербуржцы до конца мая
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года: всего 1,6 балла, уходим на «дно»