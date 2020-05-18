Еще 474 койки: строители передали Санкт-Петербургу новый блок госпиталя в «Ленэкспо»

Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в «Ленэкспо» открыли в начале мая. Более 16 тысяч квадратных метров, тысяча коек для больных легкой формой "короны". Но этого, к сожалению, оказалось мало.

18 мая в Смольном сообщили: строители передали городу еще 474 койки. Власти города подчеркивают: новые больничные места создавались с учетом опыта, приобретенного при оснащении предыдущего павильона. Обустроено 63 санузла, в том числе для маломобильных групп населений, а также 43 душевых комнаты.

Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки.Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

- Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки, - рассказал в ходе посещения «Ленэкспо» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений.

Но и на этом расширение госпиталя не закончено. Как пояснили в Смольном, с "Газпромом" была достигнута новая договоренность - городу передадут еще пять павильонов. Если понадобится, в них разместят дополнительно 990 заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779742" frameborder="0"></iframe> Губернатор Санкт-Петербурга посетил строительную площадку корпусов «Ленэкспо».

Напомним, во время последнего посещения губернатор дал ряд поручений по оснащению госпиталя. В частности, он потребовал увеличить число колясок и ходунков для маломобильных пациентов, а также расширить штат сотрудников, ухаживающих за пожилыми людьми.

- Поручения, данные во время моего последнего посещения госпиталя, выполнены, - сказал Александр Беглов.

Теперь же градоначальник сделал новые распоряжения: в частности, обеспечить дополнительное зонирование - разделить локальными группами пожилых пациентов, людей, имеющие другие заболевания, кроме коронавируса, а также мужчин и женщин.

Новые больничные места создавались с учетом опыта, приобретенного при оснащении предыдущего павильона.Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

СПРАВКА "КП"

Временный госпиталь в «Ленэкспо» входит в состав Госпиталя для ветеранов войн. Анализы проб выполняют в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера. Всего с 14 мая туда было направлено 500 тестов. Получены ответы по 400 исследованиям. Ежесуточная результативность составляет порядка 100 проб.

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«Развертывание в «Ленэкспо» временного госпиталя для лечения больных с COVID-19 – вынужденная мера, связанная с тем, что городские стационары перегружены. Заболеваемость растет».

Александр Беглов в ходе осмотра госпиталя.