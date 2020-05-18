Прививка от клещевого энцефалита в Санкт-Петербурге: Где и как сделать во время коронавируса

Как и где сделать в Санкт-Петербурге прививку от клещевого энцефалита – вопрос актуальный, несмотря на коронавирус и режим самоизоляции. Во-первых, многие уже отправились пережидать «карантин» на дачи. Во-вторых, несмотря на закрытие парков, даже сейчас народ сталкивается с клещами в разных районах города. Так, только за первую неделю мая в медучреждения Петербурга по этому поводу обратились 876 человек, из них – 272 ребенка. Больше всего укусов зарегистрировано в Курортном, Пушкинском и Красносельском районах. Опасны эти насекомые инфекциями клещевого энцефалита и боррелиоза, а защититься от них можно только с помощью вакцин.

Где сделать прививку?

Подумать о прививках стоило заранее – еще осенью, поскольку делаются они в несколько этапов. Но и сейчас еще можно сделать вакцину от клещевого энцефалита. Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, прививки по эпидемическим показаниям (а туда относятся и те, что от клещей) сейчас в Петербурге проводят. Об этом рассказали «КП-Петербург» в Роспотребнадзоре.

– Существует рекомендация, что прививку нужно начинать делать осенью, затем весной проводится ревакцинация, а третья прививка делается через год. Но если человек в ближайшее время отправляется в эндемичный район, где есть клещи, то за две недели до выезда рекомендуется сделать прививку, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Сейчас из-за ситуации с коронавирусом лучше всего обращаться в районные травмпункты в поликлинике по месту жительства или любой ближайший.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эти две недели следует переждать и не посещать опасных по клещам мест, поскольку иммунитет вырабатывается около 14 дней.

Как еще защититься от укуса клеща?

Конечно, и привитым, и не привитым стоит соблюдать меры индивидуальной защиты:

- пользоваться специальными репеллентами,

- надевать закрытую одежду, покрывать голову, заправлять штаны в носки и т.д.,

- не садиться и не ложиться на открытую траву,

- осматривать себя каждые 15-20 минут.

Если клещ все-таки укусил?

В первую очередь нужно правильно снять клеща:

- делать это важно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. В идеале – захватить насекомое пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и вытащить,

- место укуса и руки затем нужно продезинфицировать,

- если осталась черная точка на коже, то обработать это место йодом.

Все парки и скверы Санкт-Петербурга в этом году также обработают от клещей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы находитесь рядом с травмпунктом или поликлиникой – лучше обратиться туда, чтобы клеща правильно сняли медики. Так же важно сдать насекомое на исследование в лабораторию (если снимали сами – положите в банку или коробок и принесите на анализ). Так можно будет определить, является ли клещ переносчиком инфекций.

Если укушенный человек не был привит или прошел неполный курс вакцинации, ему сделают другую вакцину – введут человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Важно показаться к медикам как можно быстрее, поскольку она показана не позднее 96 часов после присасывания клеща.

Сейчас из-за ситуации с коронавирусом лучше всего обращаться в районные травмпункты в поликлинике по месту жительства или любой ближайший.