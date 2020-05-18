«Точно хотите на КТ?»: Дневник журналиста «КП», заболевшей коронавирусом в Санкт-Петербурге

КОРОНАВИРУС, КАК Я ЗАРАЗИЛАСЬ

Никогда не ожидаешь, что болезнь, о которой трубят со всех сторон, может коснуться и тебя. Я, как ответственный гражданин, с конца марта одна сидела на самоизоляции, лишь изредка в маске выходя в магазин. А на майские праздники вместе с родителями мы решили съездить на дачу в Ленинградскую область - воздухом подышать, цветочки высадить. И тут-то все и началось. Через день простыл отец, потом и здоровье мамы пошатнулось. Все симптомы, как описывают врачи: температура, тошнота, кашель, слабость, у мамы еще и обоняние пропало. Вернувшись домой 6 мая, родители отправились в поликлинику, где у них взяли анализы на коронавирус. Результаты тестов на 18 мая так и не пришли. Врач выписала им лекарства и отправила домой. Где они могли заразиться, сказать сложно. Мама сидела дома с момента ввода режима самоизоляции, отец ездил на работу. За неделю до того, как они заболели, папа попал в больницу из-за высокого давления. Учреждение не входит в список, принимающих больных с коронавирусом. Однако все может быть.

Первый анализ на коронавирус. Медсестра облачена в два защитных костюмаФото: Лилия КОЗЛОВА

Тем временем, я чувствовала себя хорошо, но появилось беспокойство. Постоянно стала думать: «А вдруг…» Чтобы убедиться в своем здоровье, я решила воспользоваться бесплатным тестированием на дому одной частной клиники. Днем 7 мая ко мне пришла девушка, полностью облаченная в двойной защитный костюм. Взяла мазок из горла и сказала: «Ждите. Результат придет на электронную почту». И 10 мая пришло письмо: «COVID-19 обнаружен». В глазах потемнело, голова закружилась. Дрожащими руками набрала 112.

Коронавирус обнаруженФото: Лилия КОЗЛОВА

- Температура есть? Симптомы ОРВИ? В больницу поедете? – спросила диспетчер.

- Нет. У меня все хорошо.

- Тогда обращайтесь в поликлинику. Если станет хуже, вызывайте скорую.

11 мая ко мне пришел терапевт, поинтересовался самочувствием, заполнил бланки, выписал лекарства, дал мне подписать бумагу о том, что я на карантине, пока повторные анализы два раза не покажут отрицательный результат, и ушел, пожелав скорейшего выздоровления.

«ЖДИТЕ, ВЫЗОВОВ ОЧЕНЬ МНОГО»

Симптомов никаких не было, и я подумала, что легко переживу этот карантин. Но тревога из-за столкновения со страшным вирусом дала о себе знать. То в груди что-то защемит, то нос заложит, то горло заболит, то кашель начнется. В пятницу, 15 мая, состояние и вовсе ухудшилось – слабость, распухшие лимфоузлы, дискомфорт в легких. Не долго думая, позвонила терапевту. Через 10 минут он уже внимательно слушал мои легкие фонендоскопом.

- Есть небольшие шумы, но это может быть что угодно. Хотите на КТ? – спросил он.

- Конечно, хочу!

Врач набрал скорую: «Нужна срочно машина. Девушка с коронавирусом, подозрение на пневмонию». На том конце ему ответили, что вызовов очень много, придется ждать до суток. Что ж поделаешь, из дома я все равно никуда не уйду.

Мне очень повезло с терапевтом, который внимательно следит за моим здоровьемФото: Лилия КОЗЛОВА

Скорую пришлось ждать совсем не сутки, а трое. Благо, состояние мое улучшилось и ничего не тревожило, кроме неизвестности. Спустя два дня, 17 мая, когда машины так и не было, я снова набрала 112.

- Ждите. Вызовов очень много, а по Выборгскому району (где я живу) работает всего восемь бригад. Ждите, мы приедем.

Ждать пришлось еще сутки. То ли дошла моя очередь, то ли сработала помощь коллег, которые уже начали звонить в комитет здравоохранения, за мной приехали. В квартиру зашла врач «скорой помощи» в защитном комбинезоне, очках и противогазе.

- Точно хотите на КТ? Там в очереди сидят больные с кашлем, соплями и температурой. Полный набор. У вас симптомов нет. Вполне возможно, что тест оказался ошибочным, такое не редко бывает, - предупредила меня врач.

- Страшно, конечно. Но лучше провериться, чтобы быть спокойной.

- Тогда одевайтесь, берите паспорт, медицинский полис и маску не забудьте, - проинструктировала меня медик.

«РАБОТАЕМ, КАК НА ВОЙНЕ»

На КТ пациенты с коронавирусом могут попасть только на "скорой"Фото: Лилия КОЗЛОВА

Пока машина «скорой» мчала в Медицинский институт имени Березина Сергея, я разговорилась с врачом.

- Тяжело в этом противогазе? – поинтересовалась я.

- Очень тяжело. Но хотя бы сейчас он есть. Мы защиту недавно получили, в середине апреля. До того в основном просто масочки были, - призналась врач. – Но, конечно, в костюме этом устаешь, порой по 7-8 часов не снимаешь. Ни пописать, ни поесть, ни попить. Постоянно хочется лицо почесать, а никак.

- А по какому графику работаете?

- Сутки через сутки. Работать некому, все на больничном, на карантин нас надо. 40 человек из 50 у нас болеют. Поэтому мы к вам так долго ехали.

- С коронавирусом лежат?

- Нет. Мы сдаем анализы каждые 7 дней, но все тесты отрицательные. Положительные только у тех врачей, что уже на ИВЛ. Не понятно, то ли медики не должны болеть коронавирусом, то ли тесты такие не точные.

- Жуть, конечно. И как вы эту всю нагрузку переживаете?

- Тяжело. Больше не физически тяжело, морально. Уже третий месяц, словно на войне. Семью, детей, родителей не видишь. Вообще началось все еще в конце декабря. Тогда у нас стали появляться первые пациенты со странными симптомами. Поначалу никто же ничего не знал, не понимал, что происходит. А сейчас все перегружены, машины ломаются, чинить некому. Не были готовы мы к такому. Ни мы, ни все остальные, - качает головой врач.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА КТ

За беседой мы быстро доехали до центра диагностики. Поднимаемся на лифте на второй этаж, раздвигаются двери и передо мной предстает картина, как из фильма про апокалипсис: десяток врачей, все в защитных одеждах, масках, респираторах. По углам сидят пациенты, ожидающие своей очереди на КТ, все подальше друг от друга, кто-то кашляет. Медики между собой разговаривают, но ничего не понятно – из-за защиты слышно только гудение и периодическое шуршание костюмов.

Лиц врачей не видно, только уставшие глазаФото: Лилия КОЗЛОВА

Очередь продвигается достаточно быстро, ждала я около 40 минут. В первом кабинете девушка-медсестра, с большими красивыми глазами (только их я и видела), шустро поставила мне градусник подмышку правой руки, нацепила на палец «прищепку» для измерения сердцебиения, а на левую руку одела тонометр. Другая врач стала задавать вопросы о ходе моей болезни, заполнила бланк, я подписала соглашение на обследование и направилась непосредственно на компьютерную томографию.

- Раздевайтесь, ложитесь, руки вытяните над головой и внимательно слушайте инструкцию по дыханию, - сухо сказала врач, указывая на аппарат КТ.

Я легла и замерла. Кушетка начала двигаться и остановилась, перед «кольцом» аппарата.

- Сделайте вдох и задержите дыхание, - произнес компьютерный голос.

Я замерла, как и было велено, а кушетка со мной начала проплывать под «кольцом», внутри которого что-то крутилось и шумело, словно адронный коллайдер.

- Продолжайте дышать, - велел мне голос.

Процедура повторилась еще один раз, после чего я встала, оделась и вышла из кабинета, у двери которого меня уже ждала врач «скорой» с моей курткой в руках.

В медицинском центре врачи внимательны и дружелюбны, несмотря на большой поток пациентовФото: Лилия КОЗЛОВА

- Пойдем, подождем в машине. И одевайся, на улице холодно, - заботливо сказала она.

Ждать результатов пришлось еще около 40 минут.

- Все у тебя хорошо. Легкие чистые. Поехали домой, - весело произнесла доктор, протягивая мне результаты обследования.

Пневмонии нет, можно выдохнутьФото: Лилия КОЗЛОВА

Пока машина ехала обратно, врач мне посоветовала не переживать, но все равно внимательно следить за здоровьем.

- Всякое бывает. Вроде симптомов нет, все хорошо, а потом резко наступает ухудшение. Поэтому, следи за собой. Сиди дома и жди результаты тестов. Уверена, они будут отрицательные, - ободряюще подмигнула она.

Уходя, я сердечно поблагодарила врача, которая сразу же начала дезинфицировать сиденье в машине, на котором я сидела.

Дело осталось за малым, но очень долгим процессом. Чтобы выйти с карантина, мне нужно получить два отрицательных результата тестов. Пока что повторно анализы у меня взяли только один раз, 18 мая. Но когда придут результаты, не известно. Надеюсь, к новому году это все закончится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779762" frameborder="0"></iframe> Пациенты с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге вынуждены ждать приезда скорой по несколько дней.Лилия КОЗЛОВА

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