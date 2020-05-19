Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 мая 2020: очередной антирекорд самоизоляции и новый госпиталь в «Ленэкспо»

«Комсомолка» собрала для читателей последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 19 мая 2020 года. К сожалению, за прошедший день опасную инфекцию нашли у очередных горожан.

– Всего с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 10 887 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 2209 человек. Смертельных случаев зафиксировано 90. За минувшие сутки инфекцией заболели еще 425 человек, а пятеро скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге пробил очередное «дно». На этот раз он опустился до 1,6 балла из возможных пяти. На улицах города было очень много людей.

Губернатор Александр Беглов проинспектировал новый временный госпиталь в «Ленэкспо», рассчитанный на 500 коек и созданный с всевозможными удобствами для пациентов с легкой формой коронавируса. Затем градоначальник сообщил статистику заболеваний внебольничной пневмонией и COVID-19 в городе. Оказалось, что уже больше 2,5 тысяч медработников сразило обеими «заразами». К слову, в Северной столице планируют создать комиссию для жалоб медиков, которым по какой-то причине отказали в выплатах по коронавирусу.

COVID-19 дошел и до «Комсомолки»! Им заболела наша журналистка. Она во всех красках написала, как ей пришлось три дня ждать приезда скорой помощи, а затем вытерпеть очереди на компьютерную томографию легких. Дневник ее «приключений», полный невиданных ранее впечатлений и ощущений, можно прочитать по ссылке.

Добавим, что некоторых пациентов с коронавирусом продолжают успешно лечить с помощью переливания плазмы. На этот раз данная процедура помогла троим пациентам. Однако в городе вновь и вновь подтверждают смертельные случаи из-за опасной инфекции. К сожалению, коронавирус сразил еще пятерых петербуржцев.