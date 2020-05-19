Essity вносит вклад в обучение детей гигиене рук

Международный производитель товаров для гигиены и здоровья компания Essity рассказала об образовательных программах торговой марки Tork, которые призваны привить детям привычку соблюдать правила гигиены рук. Благодаря собственным исследованиям и сотрудничеству с международными организациями, компания обладает уникальной базой знаний для реализации просветительских инициатив. Таким образом, Essity вносит свой вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и улучшение гигиены в целом.

В этом году бренд представил обновленные образовательные программы «Чистые ладошки с Эллой» для малышей дошкольных учреждений и «Моем руки вместе с Максом» для учащихся начальной школы. Программы включают в себя методические материалы, предназначенные помочь учителям проводить интересные и полезные уроки для детей на тему гигиены рук. Обе программы успешно используются во всем мире, а в России «Чистые ладошки» удостоилась двух авторитетных наград - «Лучшее – детям» (2010 г.) и «Лучшие социальные проекты России» (2016 г.).

- Для Essity просветительские мероприятия – часть миссии компании. Инвестируя в гигиену, мы инвестируем в общественный прогресс, - говорит Максим Барков, коммерческий директор подразделения профессионального ассортимента компании Essity.

Скачать обновленные материалы образовательных программ можно на сайте:

- Программа «Чистые ладошки с Эллой»

- Программа «Моем руки вместе с Максом»