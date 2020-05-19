2020-05-19T12:06:22+03:00
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«Когда побег не удался»: «Няшный» тюлень пытался сбежать из центра спасения в Санкт-Петербурге и стал мемом

Инцидент уже породил кучу восторгов в соцсетях и теперь беглец претендует на лавры Ждуна
Петр КИБЕР
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Побег милого тюлененка породил множество мемов в соцсетях. Фото: vk.com/sealrescueПобег милого тюлененка породил множество мемов в соцсетях. Фото: vk.com/sealrescue
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Неудачный побег юного тюленя из петербургского Центра спасения, собственно, тюленей стал новым мемом в соцсетях. После него ластоногий беглец уже претендует на славу знаменитого Ждуна. Но если тот был заморским, то это наш, родной. А началось все с нескольких фото, сделанных сотрудниками «Фонда друзей балтийской нерпы» к которому относится Центр.

- Когда побег не удался, - гласила лаконичная подпись под снимком озадаченного тюлененка, которого застали врасплох в коридоре среди шлангов.

Малыш мило опирался лапкой на водяной насос, и смотрел на людей как бы говоря «я тут ни при чем».

Как не посидеть на лавочке у Гостиного двора на Невском проспекте? Фото: Павел РОМАНОВ

Как не посидеть на лавочке у Гостиного двора на Невском проспекте?Фото: Павел РОМАНОВ

Впрочем, сам побег закончился хорошо и никто не пострадал. Зато фотографии моментально разлетелись по социальным сетям. Не осталась в стороне и петербургская «Комсомолка», которая дружит с Центром спасения тюленей.

Усилиями редакции были рождены несколько мемов, тут же вызвавших бурю восторга у горожан: «Когда не успел сбежать, а уже попал в газету»; «Этот ребенок будет знаменит»; «Это самый классный мем! "Компаньон"»; «Это же живой Ждун», - пишут петербуржцы в комментариях в соцсетях Центра.

Ластоногую беглянку видели в метро... Фото: Павел РОМАНОВ

Ластоногую беглянку видели в метро...Фото: Павел РОМАНОВ

Некоторые назвали тюленчика «классным парнем», но «Комсомолка» должна раскрыть секрет: новая звезда соцсетей – девочка. Зовут ее Куземкой в честь деревни Большое Куземкино в Ленобласти, где ее и подобрали. Причем упорства беглянки не занимать, ведь тогда малышка смогла уползти от берега Финского залива далеко в лес.

...Отдохнула она на набережной Карповки. Фото: Павел РОМАНОВ

...Отдохнула она на набережной Карповки.Фото: Павел РОМАНОВ

Отметим, что сейчас в Центре спасения тюленей находятся около 30 тюленей и балтийских нерп, которых после реабилитации выпустят обратно в Финский залив.

Прокатилась Куземка и в автобусе. Фото: Павел РОМАНОВ

Прокатилась Куземка и в автобусе.Фото: Павел РОМАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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