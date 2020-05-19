2020-05-20T17:57:07+03:00
Общество

Проверка «Общественного контроля»: Половина дешевого молока в магазинах Санкт-Петербурга оказалась фальсификатом

Эксперты в ходе рейда по магазинам Санкт-Петербурга выяснили, что в дешевом молоке намного меньше белка и жира, чем написано на упаковке
Сергей ВОЛЧКОВ
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Низкие цены, зачастую, означают низкое качество.Низкие цены, зачастую, означают низкое качество.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Низким ценам лучше не доверять. К таким выводам пришли эксперты организации «Общественный контроль». На днях они проверили молоко, продающееся в магазинах и торговых сетях Санкт-Петербурга, на соответствие стандартам качества. Выводы неутешительные: из десяти проб ровно половина оказалась подделкой.

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По словам руководителя «Общественного контроля» Всеволода Вишневецкого, в этот раз главной целью проверки была «бюджетная» продукция — или, проще говоря, молоко, которое стоит не дороже пятидесяти рублей за упаковку. Речь, в частности, идет о молоке производства ООО «Кривское», Олонецкого молочного завода, Торжковского молочного комбината, компаний «Мещерские росы» и «Молочное царство».

Определить подделку на вкус сможет только тот, кто имел удовольствие пробовать настоящее молоко "только что из-под коровы". Фото: Артем КИЛЬКИН

Определить подделку на вкус сможет только тот, кто имел удовольствие пробовать настоящее молоко "только что из-под коровы".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы исследовали десять образцов — в основном это были частные марки различных торговых сетей, - объяснил эксперт. - В четырех из них, как выяснилось, производитель сильно завысил содержание белка — то есть, должно быть не менее 3 %, а на деле — 2,1-1,8. Это значит, что продукт разбавляли молочной сывороткой — отходами молочного производства. Строго говоря, считать его молоком после этого нельзя.

То же самое, отмечает Вишневецкий, касается массовой доли жира — она также оказалась сильно преувеличена. Более того: в одном из образцов эксперты молочного жира не нашли вообще — чтобы удешевить производство, изготовитель заменил его растительным, что по действующим нормам и правилам в принципе недопустимо.

- Из такого молока человек просто-напросто не получит нужного количества витаминов, микроэлементов и других питательных веществ, - констатирует руководитель «Общественного контроля». - Не говоря уже о том, что растительные жиры, по последним данным ученых, могут не очень хорошо влиять на организм. К сожалению, в магазине такого рода фальсификат распознать невозможно. Да и дома те, кто не имел доступа к настоящему, натуральному деревенскому молоку, вряд ли почувствуют разницу. Единственным сигналом может послужить «пустой» или, проще говоря, «никакой» вкус — без сливочных ноток и прочего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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